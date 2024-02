Mar Vaquero se desmarca de Nolasco en inmigración y tacha de "xenófobo" al Gobierno de España

La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero (PP), tildó este viernes de "xenófobo" al Gobierno de España por una gestión de la crisis migratoria en la que a su juicio se ha tratado a las personas que han llegado a Canarias "como paquetes", repartiéndolas por las autonomías "sin ningún tipo de información y transparencia y con una irresponsabilidad y deslealtad supina". Al mismo tiempo, dijo "no compartir" la visión del vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), que hace unos días vinculó inmigración y delincuencia.

La también portavoz del Ejecutivo hizo estas manifestaciones en el pleno de las Cortes. Contestó así a una pregunta del diputado de CHA, José Luis Soro, sobre si respaldaba las declaraciones de Nolasco. Vaquero sí se desmarcó de las manifestaciones de su socio de Gobierno. "No comparto esas palabras porque no las dije yo ni he salido a refrendarlas", afirmó. Al mismo tiempo, hasta en tres ocasiones aludió al "comportamiento xenófobo" que ha demostrado el Ejecutivo central del Pedro Sánchez (PSOE).

Por el contrario, subrayó que la atención que Aragón ha prestado a los migrantes, tanto mayores como menores de edad, que han llegado desde el pasado octubre "no se corresponde con ningún comportamiento xenófobo". "Este Gobierno está demostrando solidaridad y sensibilidad con todas aquellas personas que llegan a este país, a veces en condiciones lamentables, sin olvidar reivindicar lo que corresponde. No solo atención, lealtad y colaboración, sino también financiación", dijo.

Acerca de la división de parecer con Vox, la portavoz de la DGA apuntó que Nolasco hace uso del artículo 20 de la Constitución "que es la libertad de expresión". "Es una postura que ratifican y defienden y hasta ahora ni mienten ni han cambiado de opinión, forma parte de su programa y fueron la tercera fuerza más votada", alegó.

Vaquero destacó que por encima de esta diferencia acerca de la inmigración, PP y Vox, aunque tienen diferentes ideologías y programas, comparten un "proyecto común" que están dispuestos a "llevar adelante" en beneficio de todos los aragoneses. "Lo importante son los hechos"», concluyó.

Afirmaciones en una nota oficial

El diputado de Chunta llamó la atención sobre el hecho de que las declaraciones de Nolasco estaban incluidas en un "canutazo"» que figura en una nota oficial de la DGA colgada en uno de sus canales informativos. Las hizo el pasado 17 de enero cuando visitó la calle Montañes, en el zaragozano barrio de Las Delicias, para anunciar la licitación este febrero de la oficina contra la okupación. En estas manifestaciones afirmaba que la "gran mayoría" de los "ataques" que se registraban en la zona eran protagonizados por "gente de origen magrebí".

Soro recalcó que contra la xenofobia, al igual que contra la violencia machista, "no caben medias tintas, no se puede ser condescendiente, no se puede justificar ni disculpar nada, no se puede mirar hacia otro lado". Izquierda Unida exigió hace unos días el cese de Nolasco por unas declaraciones similares que hizo frente a un albergue en el que estaban alojados 120 refugiados políticos.