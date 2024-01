Una riña en un bar de Zaragoza acaba con un acusado por agresión sexual y otro por lesiones

Los hechos ocurridos en los baños de un conocido bar de la avenida de Goya de Zaragoza durante una noche de fiesta van a sentar a dos hombres en el banquillo de los acusados. Se trata de Juan Camilo T. M., para el que la Fiscalía pide dos años de cárcel por una presunta agresión sexual, y de Edwin Abel C. O., hermano de la supuesta víctima y denunciante, quien también podría acabar entre rejas. Al parecer, este sorprendió al primero cuando abusaba de la joven y decidió tomarse la justicia por su mano propinándole un fuerte puñetazo en la boca. Por esta violenta reacción, el ministerio público solicita ahora para él un año de prisión, pena que la acusación particular eleva a tres años y medio.

Cuando fue detenido por la Policía Nacional, Juan Camilo T. M. negó haber agredido sexualmente a la mujer. Es más, declaró que estuvieron bailando y que, en un momento dado, ella lo cogió de la mano para bajar juntos a los baños del bar, ubicados en la planta sótano. El acusado insistió en que habían decidido mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo. Por ello, su abogada, Ana Herrando, está convencida de que la mujer únicamente denunció a su cliente para llegar a un acuerdo y evitar que su hermano acabe condenado por un delito de lesiones.

Los hechos que dieron lugar a esta causa se produjeron sobre las cuatro de la madrugada del 19 de febrero de 2022 en el bar El Malecón, situado muy cerca de la estación de trenes de Goya. Concluida la fase de instrucción, la jueza dictó auto de apertura de juicio oral y la Audiencia de Zaragoza tenía previsto haberlo celebrado este martes. Pero resultó imposible, ya que Juan Camilo T. M. no compareció ante el tribunal de la Sección Sexta.

La Fiscalía pide para él una pena de dos años de prisión, por lo que podía haber sido enjuiciado sin estar presente (como ocurrió hace unos días con Antonio Miguel Grimal, el ‘rey del simpa’, quien acabó condenado por otra agresión sexual a una policía nacional). Pero al ser víctima además de acusado, al presidente de la sala no le quedó otro remedio que suspender la vista y confiar en que el ausente finalmente aparezca.

Según ha podido saber HERALDO, al no poder contactar ni citar a Juan Camilo T. M., la propia Audiencia Provincial dictó el pasado mes de septiembre un auto ordenando su busca y captura. Pero ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han logrado dar con él desde entonces, lo que permite pensar en una posible huida a su país natal.

Le rompió un diente

Quien sí acudió al juicio fue el acusado Edwin Abel C. O., a quien representa la abogada Carmen María Liarte. La Fiscalía le acusa de propinar al menos un fuerte puñetazo a Juan Camilo T. M., al que golpeó con tal fuerza que le rompió un diente. De ahí que la acusación particular le impute la pérdida, inutilidad o deformidad de un órgano o miembro no principal y proponga una pena de cárcel tan elevada. Por los perjuicios sufridos, esta parte solicita también una indemnización de 4.170 euros: en la que se incluyen el tratamiento odontológico, los 15 días impeditivos y mil euros por los daños psicológicos. Por el momento, la Audiencia tendrá que esperar a que se localice al ausente para volver a señalar la vista.