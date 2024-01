A juicio seis presuntos DDP por atacar a un vecino de Zaragoza al que tuvieron que extirpar el bazo

Seis supuestos miembros de la banda criminal Domincan Don’t Play (DDP) serán juzgados por atacar a un joven con armas blancas y palos en el barrio de San José. La víctima, que cuando sucedieron los hechos, en septiembre de 2022, tenía 31 años, sufrió un traumatismo abdominal con tres perforaciones intestinales, además de hematomas internos y fue ingresado en la uci serle extirpado el bazo.

En la agresión participaron presuntamente, además de los seis investigados, otros tantos menores de edad que ya fueron juzgados y condenados en su propia jurisdicción.

El origen de la paliza fue el robo con violencia de su teléfono móvil que la víctima, G. A. T., había sufrido el día anterior en las inmediaciones de la discoteca Chocolat, en la calle de María Lostal. Por esa razón, sobre las 23.30 del 5 de septiembre, el joven, acompañado de dos amigos, se presentó en el domicilio de Jesús E. B., conocido como ‘El Pollo’, en la calle de Juan José Gárate, para preguntarle por su teléfono.

En ese momento, en la vía pública, junto al portal de entrada del inmueble, había un numeroso grupo de jóvenes, muchos de ellos menores, que al oír el nombre de El Pollo comenzaron a increpar, gritar y empujar a G. A. T. y sus dos acompañantes.

Ante el cariz que estaba tomando el asunto, los tres empezaron a caminar para alejarse de la vivienda. Según declaró la víctima, instantes después, mientras andaban apresurados, una persona silbó desde un balcón y de pronto acudieron más jóvenes, con palos y botellas, y se inició una persecución. Al parecer, también se presentó el susodicho Jesús E. B., pertrechado con dos cuchillos, uno en cada mano, aunque si bien no participó en la agresión, según la acusación particular, sí que instigó al resto con expresiones como: "Vayan a por él".

Los agresores le hicieron caso e, ignorando a los acompañantes, dieron alcance a G. A. T. en la cercana calle de Lausana, donde lo tiraron al suelo, le dieron patadas y golpes y emplearon un palo con punta, botellas de cristal y un cuchillo que le clavaron en la zona lumbar.

Cuando la Policía llegó al lugar el herido estaba sangrando y fue trasladado a un hospital para ser intervenido de urgencia. No obstante, mantuvo en todo momento la consciencia y pudo indicar a los agentes las características físicas de los agresores a los que vinculó con bandas latinas.

Por estos hechos la Policía detuvo en sucesivos días a Jesús E. B., de 37 años, a Maicor M. S., de 24, Mario C. G., de 21, Jonatán A. D., de 20, para los que la Fiscalía pide un año de prisión por un delito de riña tumultuaria. Maicor M. S. estuvo en prisión preventiva por esta causa durante once días y tanto él como Mario C. G., Jonatán A. D. y Jesús E. B. tienen una orden que les prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima. El Ministerio Público excluye de esta acusación a Kevin F. A. y Raúl C. S., representados por la abogada Marina Ons, y pide el sobreseimiento del caso respecto a ellos.

Sin embargo, la acusación particular, a cargo de la abogada Ana Herrando, y solicita para los seis investigados penas de 9 años de cárcel por un delito de lesiones graves con uso de instrumento peligroso, con pérdida de órgano principal, con las agravantes de alevosía, ensañamiento y reincidencia, pues tienen antecedentes por hechos similares. La letrada añade un delito de amenazas del que responsabiliza solo a El Pollo y solicita nueve meses de prisión.

La Fiscalía reclama a los encausados que indemnicen de forma conjunta y solidaria a G. A. T. con 8.136 euros por las lesiones y perjuicios causados, y con 9.462 euros al Salud por los gastos médicos que supuso la atención médica al lesionado. Por su parte, su abogada les exige 50.000 euros tanto por los daños como por la pérdida de su trabajo como autónomo.