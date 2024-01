Un maltratador armado se atrinchera en un piso de Zaragoza y obliga a intervenir a los GOES

El Grupo Operativo de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional tuvo que asaltar el domingo por la noche un piso del barrio de Las Fuentes de Zaragoza para proceder a la detención de un presunto maltratador armado que amenazaba con autolesionarse. La Jefatura Superior de Aragón llegó a movilizar a un negociador para intentar que este hombre, de 39 años e identificado como Manuel M. D., abriera la puerta. Pero al no hacerlo, los especialistas de los GOES se vieron obligados a intervenir.

Los primeros vehículos policiales llegaron a la calle de Fray Luis Urbano sobre las 19.45, pero la negativa del atrincherado a colaborar demoró la operación hasta las 21.15. Según ha podido saber HERALDO, dos fueron los motivos que llevaron a los responsables del operativo a ordenar la entrada en la vivienda, ubicada en la tercera planta del número 58 de la citada calle. Por un lado, el hecho de que Manuel M. D. enviara varios mensajes de Whatsapp a su pareja diciéndole que pretendía autolesionarse. Y por otro, la gran cantidad de armas que este acumulaba en el piso, que no solo le permitían llevar a cabo sus planes, sino incluso utilizarlas contra los propios policías u otras personas.

Tras acceder al asalto al domicilio –sin apenas causar daños en la puerta–, los miembros de los GOES procedieron a la detención del encausado. Acto seguido, varios compañeros constataron que, efectivamente, este tenía numerosas armas. Según el acta de registro, contaba con una escopeta, cartuchos, tres arcos, 13 flechas, un hacha, un puñal de 20 centímetros, una daga curva, un machete de 42 centímetros, un cuchillo, una navaja, un martillo y una vara de madera.

Le dio dos bofetones y la arrastró del pelo

Según manifestó la pareja del detenido, con la que mantiene una relación desde hace aproximadamente año y medio, el domingo por la mañana se presentó en su casa alterado (la pareja todavía no convive). Como no dejaba de llamar al telefonillo y era imposible hablar con él, ella mismo decidió bajar al portal del edificio a ver qué pasaba. Este le soltó dos bofetones y la arrastró del pelo hacia las escaleras. Según contó ella misma después a la Policía, no era la primera vez que la agredía, puesto que se trata de un hombre muy celoso y violento. Sobre todo, cuando consume ‘speed’.

La intervención de la madre de la víctima, con la que esta última convive, hizo que el maltratador se diera a la fuga. Presa de los nervios, la mujer sufrió un desvanecimiento, por lo que un vecino de la finca tuvo llamar al 112 para informar de lo ocurrido. En el lugar de los hechos se presentó también la Policía, que al saber de la agresión puso en marcha el operativo para localizar y detener al maltratador.

El detenido ha comparecido este lunes por la tarde ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, que ha decretado prisión provisional sin fianza para el encausado.