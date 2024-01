Juicio por violación en Zaragoza: "Me di cuenta de que se había quitado el condón y le dije que parara, pero siguió"

Se conocieron en un bar de la calle de Dato una noche de las Fiestas del Pilar de 2021 y, cuando cerraron el local, decidieron seguir la fiesta en casa de una amiga. Allí se juntaron ocho personas, cuatro chicas y otros tantos chicos, de entre 18 y 20 años de edad. Dos de ellos congeniaron y se retiraron a uno de los dormitorios para mantener relaciones sexuales. Ella le pidió que se pusiera un preservativo y, en principio, él acepto. Era la primera vez para la joven y cuando habían empezado, además de sentir que le hacía daño, se percató de que se había quitado el condón.

"Me dolía bastante y le dije que parara, pero no me hizo caso. Insistí pero él reaccionó agarrándome fuertemente del cuello y dándome bofetadas. Le empujé con las dos manos del pecho, para que se apartara, aunque no lo conseguí. Me pellizcaba los pechos y me hizo moratones; también en las piernas, porque me las sujetaba para que no me moviera", relató este martes la joven en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Tras penetrarla vaginalmente, lo hizo analmente. Las sábanas quedaron manchadas de sangre.

La chica admitió sin ambages que esa noche había tomado bastantes copas y chupitos y una raya de cocaína. En el momento de sufrir la agresión estaba afectada por la bebida y se quedó en shock por lo ocurrido. Manifestó que cuando el joven terminó, ella se vistió y se quedó en la habitación "derrotada" y medio dormida, sin decir nada a nadie de la casa. Pero pocos minutos después él volvió a entrar en el dormitorio y, también a la fuerza, le metió el pene en la boca. "No me podía mover, estaba arrinconada contra la pared y no tenía margen de movimientos", declaró.

Al poco tiempo, una amiga llegó a la vivienda y, al notar un ambiente tenso, le pidió a los chicos que se marcharan. Tras salir del piso, la joven le contó lo ocurrido, la acompañaron al hospital y avisaron a la Policía.

Pero nada de esto sucedió así según el acusado, Abdel A. G. Este relató que todo fue consentido, que se besaron y tocaron sin ningún problema, pero no hubo penetración. "Tenía la regla y le dije que yo no podía tener relación así. Solo nos dimos abrazos y besos", manifestó. Admitió que se llegó a poner el condón que le facilitó la joven, pero que luego se lo quitó porque no quiso tener relaciones.

Añadió que dejó el preservativo en la habitación, aunque luego cambió de versión y puntualizó que lo puso, manchado de sangre, en la entrada de la casa, donde dejaba las llaves la amiga de la denunciante que los había invitado. Insistió en que no le hizo daño y que salieron de la habitación juntos y siguieron con sus amigos en el salón, lo que negaron las amigas de la joven y solo ratificó el único de sus amigos que declaró.

La denunciante aclaró al tribunal de la Sección Primera que ese día no tenía la regla, que le bajó una semana después y que se diferenciaba claramente una sangre de otra.

Los forenses detectaron lesiones tanto en el introito vaginal y en la zona exterior, así como en la cara interna de una pierna, en el cuello y en el hemitórax derecho. A juicio de los médicos, eran compatibles con una agresión.

La psicóloga que atendió a la denunciante confirmó que presentaba síntomas de estrés postraumático por los hechos, fenómenos de despersonalización, dificultades para conciliar el sueño y mantener relaciones con personas de otro sexo.

La fiscal solicitó una condena de 6 años de cárcel por violación, pena que la acusación particular, a cargo de la abogada Laura Vela, elevó a 10. Mientras, el defensor, Alfonso Rabanaque, solicitó la absolución.