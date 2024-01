Trasvase del Ebro: La CHE descarta ceder más agua a Cataluña fuera del plan que estará vigente hasta final de 2027

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) descartó ayer cualquier posibilidad de que Cataluña logre un nueva concesión para regar miles de hectáreas de viñedos y olivos en el Priorato. Fuentes oficiales de la CHE aseguraron que ninguno de los dos proyectos ahora planteados por la Generalitat para derivar agua del Ebro figuran en el Plan Hidrológico vigente, 2022-2027, por lo que deberá esperar al siguiente para plantear su inclusión. Y aclararon que la programación no se puede modificar.

Esta es la respuesta oficial del organismo de cuenca un día después de que el consejero catalán de Acción Climática, David Mascort, anunciara a alcaldes y regantes del Priorato una inversión de 60 millones de euros para garantizar entre 2026 y 2027 nuevos regadíos con el fin de "salvaguardar" los cultivos. La pretensión de la Generalitat de derivar agua del Ebro provocó el rechazo de la DGA y de los partidos aragoneses.

Mascort reconoció que los proyectos dependían de que entraran en la "próxima planificación" de la CHE, lo que supone una clara contradicción con los propios plazos fijados: la nueva programación de obras y regadíos no se debatirá hasta 2027 para que entren en vigor para el siguiente periodo 2028-2032.

El consejero llegó a declarar que ya había "hablado" con la CHE de las actuaciones presentadas en el Priorato, hasta el punto de declarar que "parece" que las ven "con buenos ojos". Sin embargo, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro no tienen constancia de ello. "De estas propuestas no se tenía constancia hasta el momento en la CHE, por lo que no han sido valoradas en la elaboración del Plan 2022-2027", añadieron en alusión al comunicado oficial de la Generalitat.

La Generalitat reduce demanda

Desde la Consejería de Acción Climática matizaron las declaraciones del consejero Mascort y puntualizaron que el planteamiento es regar 1.500 hectáreas adicionales de viñedos y olivos, dado que otras 3.500 ya disponen de una concesión de la CHE de 4,8 hectómetros cúbicos. Lo que no variaron es la necesidad de agua, limitada a 1.000 metros cúbicos por hectárea, lo que dejaría la nueva concesión en 1,5 hm3.

En todo caso, quisieron minimizar el impacto al apuntar que supone una cuantía muy ajustada, seis veces menor respecto a un riego modernizado por tratarse de viñas y olivos, y que el agua se captaría en periodos con elevado caudal en el Ebro.

La actuación de mayor calado, estimada en 50 millones, supondrían el tendido de sendas conducciones desde el municipio de García, en la ribera de Ebro, a los embalses de Ciurana y Guiamets, que conllevaría un tendido de tuberías de más de 31 kilómetros y la necesidad de un bombeo. La otra, valorada en 10 millones, conectaría el embalse de Margalef con la red de regadío del canal Garrigues-Sur.

Otra cosa es el uso que se hiciera con el agua que llegara al embalse de Ciurana, dado que Cataluña tiene un minitrasvase anual concedido de 4 hm3 a la cuenca interna del Baix Camp para suministro a Reus.

Desde la CHE dejaron muy claro que cualquier propuesta deberá cumplir "los criterios de sostenibilidad" del plan hidrológico, desde la garantía de agua y la viabilidad ambiental a la existencia de derecho y de financiación. Y subrayaron que también se tendrá en cuenta la "vulnerabilidad de los regadíos" tras el episodio de sequía del año pasado.

En todo caso, subrayaron que las propuestas que se hagan en 2029 deberán ser consensuadas y aprobadas por todos los implicados en un organismo que afecta a nueve autonomías.

Preocupación en la DGA

La contundencia del presidente aragonés, Jorge Azcón, a la hora de rechazar el ministrasvase fue rotunda y trasladó su preocupación por la coyuntura política nacional. Así, consideró "sin ningún género de duda" que la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez de los votos de los independentistas supone una "amenaza" en esta cuestión.

Por ello, el líder popular hizo un llamamiento al PSOE de Aragón para mantener un "frente" común ante cualquier atisbo de cesión política en la gestión hídrica del Ebro.