"Nunca hemos negado agua para beber, pero rechazamos un trasvase para regar viñedos"

"Nunca hemos negado el agua para beber, pero no estaremos de acuerdo en un trasvase para regar viñedos". De esta forma tan contundente se ha pronunciado César Trillo, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro, cuya postura es totalmente contraria a la propuesta de la Generalitat de Cataluña de derivar agua hasta los embalses del Priorato para riegos de apoyo de los viñedos.

Es más, él opina que los regantes catalanes serán los primeros que no estarán de acuerdo "porque la principal lucha contra el trasvase del Ebro siempre ha estado en Cataluña, además de en Aragón", una postura con la que también coinciden los representantes de organizaciones agrarias.

La Federación del Ebro cuenta con 100 entidades, que suponen más de 600.000 hectáreas de Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Valencia.

Trillo enmarca el anuncio realizado el domingo por el consejero catalán de Acción Climática, durante una reunión en la localidad tarraconense de Falset, en "la promesa de un político en un territorio que produce vino", y con la campaña de las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina.

"En estos momentos tendría que estar en el Plan Hidrológico y no está. Si se quiere hacer debería incluirse en la próxima planificación. Eso es lo que dice la ley para todos", ha declarado el presidente de la Federación, destacando además que va en contra de la filosofía del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro 2022-2027, "porque la transformación en regadío se ha frenado brutalmente. Casi no hay nuevas hectáreas en este plan, sería absurdo".

Trillo recordó que la hasta hace poco presidenta de la Confederación, Dolores Pascual, ahora directora general de Aguas del Ministerio para la Transición Ecológica, decía que en el Ebro prácticamente no hay disponibilidad para nuevos regadíos y más con el cambio climático.

Monegros sigue sin agua

Cita el ejemplo de los viñedos del Somontano de Barbastro, donde hay hectáreas con concesiones en precario que en años de restricciones no reciben agua. Y también el caso de la Comunidad de Riegos del Alto Aragón, de la que fue presidente, cuya transformación "se quería dar por terminada". Trillo ha recordado que "no hay agua" para el ambicioso plan de Monegros II, donde quedan 25.000 hectáreas de secano, o los riegos previstos en Bardenas, "y nos ponemos a hacer regadíos trasvasando agua a otros sitios".

El asunto no se ha debatido todavía en la Federación pero su presidente reitera que no tiene sentido "que no se quiera hacer ni una hectárea de regadío en el eje del Ebro con agua del Ebro y que trasvasemos para que otros lo hagan". Confía en que la propuesta del consejero de la Generalitat sea una promesa en año electoral, "y no pase de ahí", aunque también alude a las concesiones a Cataluña en el difícil equilibrio parlamentario de la política nacional.

Tampoco las organizaciones agrarias apoyarían una cesión como la planteada para Tarragona. David Solano, responsable del Agua de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, destaca que el asunto es "fundamental" para su organización. "Siempre hemos estado en contra de todo tipo de trasvases, desde el más grande, que fue a principios de los años 2000, a este".

A juicio de Solano, el cambio climático obliga a seguir ampliando las manchas verdes, "pero de otra forma", planteando riegos de apoyo de poca cantidad de agua para zonas que antes no la necesitaban. Y le pregunta al Gobierno de Aragón "qué tiene pensado hacer para afrontar la financiación de los nuevos regadíos, ya que han derogado la que había hasta ahora".

