Hablan los vecinos de la calle Montañés: “La situación es insostenible”

El pasado jueves se produjeron dos acuchillamientos en un lapso de apenas siete horas en la calle Montañés del zaragozano barrio de las Delicias. El suceso se saldó con un detenido, pero los vecinos de esta calle han amanecido este lunes con un gran despliegue policial en respuesta a estos hechos.

Agradecidos porque “por fin se haga algo”, quienes aquí residen aseguran que esto “no es algo de ahora”. Los hechos se remontan al incendio que tuvo lugar en julio de 2021. “El garaje de dos plantas quedó completamente inutilizado, y en teoría cerrado. Fue entonces cuando se metieron a vivir los okupas”, reconoce una vecina del edificio que reside aquí desde hace más de una década y que, asustada, asegura que los altercados son “constantes”.

Foto del interior del inmueble cedida por los vecinos de la calle Montañés. Heraldo

Este lunes, en torno a las 9 de la mañana hasta el lugar de los hechos se acercaban varias dotaciones de la Policía Nacional que procedían a registrar la zona y acceder al garaje aparentemente abandonado ubicado en el número 6 de la calle, confirmando que en su interior había personas que, aparentemente, viven en este lugar. Además, aseguran que en estos momentos se trata de "un punto caliente".

En el dispositivo han participado agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC); Unidad de Prevención y Reacción (UPR); Guías Caninos; Brigada Provincial de Información; Brigada Provincial de Extranjería y Policía Local de Zaragoza y se ha procedido a la identificación de 22 personas, de las que 8 han sido trasladadas a Extranjería para comprobar su situación administrativa en España. Se ha detenido a una persona por infracción de Extranjería.

Aspecto que tiene la escalera del inmueble. Foto cedida por los vecinos de la calle Montañés. Heraldo

Además, desde Policía Nacional confirman que ya el pasado viernes se estableció el primer dispositivo con la identificación de numerosas personas y la incautación de un machete y dos cuchillos, y que “de manera habitual seguirán estableciéndose dispositivos de prevención en la zona”.

Los vecinos aseguran sentirse “muy preocupados” pues “lo de los acuchillamientos tan solo fue un día más aquí. La situación de inseguridad es tremenda, así como la suciedad que tenemos o las peleas constantes”, lamenta. “Desde que pasó lo del incendio la gente comenzó a coger miedo y muchos de los que vivían aquí comenzaron a irse por la inseguridad que sentimos cada día”, admite.

Garaje de la calle Montañés. Foto cedida por los vecinos. Heraldo

Junto a ella, María, que lleva en el edificio tan solo unos meses, confirma el relato de su vecina. “El jueves tuve que salir a fregar el portal y la puerta del garaje que estaban llenos de sangre, pero tan solo unos días antes ya rompieron la puerta de mi terraza para intentar acceder a otro piso vacío, aunque conseguimos asustarlos. No se puede vivir así”, asegura, indignada.

“Nadie compra una casa para acabar viviendo esto. Me siento insegura, estafada y completamente sola, porque nadie hace nada por ayudarnos”, afirma. Así se siente también Manuel Paz, dueño de dos pisos en este mismo edificio, que compró a modo de inversión. “Y menuda gracia cuando descubrí lo que había”, añade. “Llevo meses pidiendo que alguien haga algo y no hay manera, hasta que no pase algo grave no se tomarán medidas”, lamenta.

Manuel Paz es uno de los vecinos afectados por el estado del inmueble de la calle Montañés. C.I.

Inseguridad y miedo de los vecinos

Además del garaje de dos plantas, “completamente okupado desde hace dos años”, denuncian los vecinos, hay varios pisos en el bloque que también viven esta situación. De hecho, desde una de las ventanas comprobamos cómo en una de terraza del bajo se amontonan basura y residuos. “Es un nido de plagas y suciedad que puede ser peligroso para la salubridad de todos”, lamenta Paz, que asegura que muchas mañanas se despiertan con “heces y orinas en el portal, en la entrada del garaje, un desastre”.

Al parecer, como explica este vecino, los pisos pertenecen a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), sociedad que ha confirmado a HERALDO que está estudiando la situación del inmueble zaragozano. “Lo que yo no sabía cuándo invertí aquí es que vivía más gente en los garajes que dentro del edificio. La situación es insostenible”, critica Manuel Paz.