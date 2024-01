Condenada por usar el DNI de una amiga para pedir créditos ‘online’ a su nombre

La amistad que dos mujeres cultivaban desde niñas se vio truncada hace unos años, cuando una de ellas descubrió que la otra había traicionado su confianza. Y lo que es más grave, que esta situación podía costarle miles de euros o incluso la cárcel. ¿Cómo se dio cuenta? Cuando un juzgado de Zaragoza le envió una notificación comunicándole que una empresa le había denunciado por el impago de 510 euros. Ella no sabía nada de dicha deuda, por lo que de la mano de la Policía Nacional descubrió que la citada amiga estaba usando una fotocopia de su DNI y sus datos personales para abrir cuentas bancarias y solicitar créditos a su nombre.

La víctima denunció los hechos a comienzos de 2019, tras recibir la comunicación del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza relativa al impago y enterarse de que M.ª. V. F. B., de 40 años, había abierto tres cuentas ‘online’ haciéndose pasar por ella. Al principio, la perjudicada no entendía cómo su amiga había conseguido su documentación. Pero más tarde recordó que en una ocasión le pasó una fotografía de su DNI. Cuando le revelaron el correo electrónico asociado a las cuentas bancarias, la denunciante confirmó definitivamente sus sospechas, puesto que sabía que era el de su hasta entonces amiga.

Los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior, encargados de las pesquisas, constataron después que llovía sobre mojado, puesto que M.ª. V. F. B. ya fue condenada a dos años de prisión por una estafa cometida en febrero de 2018. La encausada tuvo suerte, puesto que la pena fue suspendida y no llegó a pisar la cárcel. Y lo mismo podría ocurrir ahora, puesto que ayer alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para no acabar en el centro penitenciario de Zuera.

Las acusaciones le atribuían inicialmente un delito continuado de usurpación del estado civil, otro de apropiación indebida y un tercero, leve, de estafa. Por ellos, el ministerio público pedía 3 años y 9 meses de cárcel, mientras que el abogado de la denunciante elevaba el castigo a 8 años. Sin embargo, la sentencia de conformidad que negociaron las partes supondrá finalmente a la acusada una condena de un año de prisión, que si cumple una serie de requisitos tampoco tendrá que cumplir.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza, ante el que se celebraba el juicio, se mostró a favor de la suspensión de la condena siempre que M.ª. V. F. B. no cometa ningún nuevo delito durante los próximos cinco años, periodo en el que deberá devolver a su amiga los 25.000 euros que le estafó . Esta obligada a hacerlo a razón de 5.000 euros anuales. Y si no cumple, se le revocará la medida de gracia y acabará en una celda. "Ha tenido usted suerte, ya puede estar contenta de que le hayan ofrecido este acuerdo", llegó a decirle el presidente del tribunal antes de dar por concluida la vista.