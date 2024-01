Las cinco vacantes en el cuartel de la Guardia Civil de Épila, a la espera de cubrirse "inmediatamente"

En un clima marcado por las quejas de los habitantes de Épila por los continuos robos en viviendas y de vehículos, la Delegación del Gobierno en Aragón acogía ayer una reunión entre la Asociación de Vecinos de la localidad, el Ayuntamiento de la villa zaragozana, responsables de la Guardia Civil, el delegado, Fernando Beltrán; y el subdelegado provincial, Jorge Juan Pastor. En ese encuentro, según ha podido confirmar HERALDO, los representantes institucionales confirmaron que las cinco vacantes del cuartel de la benemérita en el municipio están pendientes de cubrirse de forma "inmediata", entre este mes y febrero. En concreto, serán cuatro agentes y un coordinador, apuntan fuentes de la administración.

En la misma cita, se recordó que el instituto armado trabaja mediante la coordinación de sus núcleos operativos, y que estos, con cuarteles en las cercanas localidades de La Almunia de Doña Godina y Calatorao, también en la comarca de Valdejalón, sí tienen todas sus plazas cubiertas. Asimismo, la Delegación también concretó que se va a establecer un refuerzo de efectivos, a través del plan operativo anunciado en diciembre, que incluirá al menos un grupo especial de unidades como la Agrupación de Reserva y Seguridad (GRS) o de las Unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Todo ello llega después de que la propia asociación vecinal, que agrupa a 259 familias, solicitase la reunión y de que, la semana pasada, convocase para hoy una asamblea informativa abierta a toda la ciudadanía ante la "falta de efectivos" y por la "gran preocupación y miedo" que han generado los últimos asaltos a viviendas, robos de coches y quema de vehículos. En la entidad concretaban unos 20 actos delictivos en diciembre y fuentes de la Guardia Civil apuntaban que solo había dos denuncias.

Esa discrepancia en las cifras es lo que lleva desde hace tiempo a la entidad vecinal a reclamar que se comuniquen esas situaciones porque, insistía su portavoz, José Alfredo Polo, "lo que no se denuncia no existe": "Es una pescadilla que se muerde la cola, porque sin denuncias, las estadísticas no exigen más agentes y sigue habiendo más robos". Así, esta tarde, en el aula magna, a las 19.30, con la presencia del alcalde, Jesús Bazán, se dará cuenta de los avances del encuentro de ayer en Delegación. Los representantes de la asociación se mostraban satisfechos, aunque asumían que "podría haber ido mejor".

Además del refuerzo de la Guardia Civil, este mes está previsto que empiecen a llegar los primeros agentes de la Policía Local, que se sumarán al jefe de la unidad que fue nombrado a principios de octubre.

Concentración

En esta misma línea, el Partido Popular y Ciudadanos-Tú Aragón en Épila han convocado una concentración para mañana, a las 18.30 en la plaza del ayuntamiento, bajo el lema 'Por un pueblo seguro'. Según los organizadores, se leerá un manifiesto para reclamar la llegada de más efectivos y para expresar su hartazgo ante una situación que, aseguran, "al final costara una desgracia ya que están empezando a robar con agresiones e incluso con personas dentro de las viviendas".