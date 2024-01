Convocan una asamblea vecinal en Épila tras varios robos e incendios intencionados

Los habitantes de la localidad zaragozana de Épila vuelven a movilizarse ante los últimos robos e incendios; episodios que, según denuncia la asociación de vecinos, están generando "gran preocupación y miedo" entre parte de la población. A través de un comunicado, la organización convoca una asamblea informativa abierta al público, el jueves 11 de enero a las 19.30 en el aula magna, para tratar "el aumento de robos e incendios intencionados", los daños ocasionados y la sensación de "total impunidad" con que, según dicen, los ladrones actúan "incluso entrando en las viviendas con sus moradores dentro".

Desde la entidad sostienen que hasta el 25 de diciembre se contabilizaban cerca de "20 actos delictivos", y en ellos incluían "robos en viviendas, intentos de robo, robos de coche y quemas" de vehículos particulares. Fuentes de la Guardia Civil, no obstante, explican que en sus registros solamente constan, en lo que se refiere al mismo periodo de tiempo e incluso hasta el 4 de enero, dos robos de vehículos, pero no que estos fueran calcinados.

"La Guardia Civil solo tiene datos si existe denuncia. Si no se avisa y no se denuncia, esos hechos no se reflejan en ningún lado. Por eso nuestra información siempre es diferente", argumenta José Alfredo Polo, representante de la entidad vecinal. Ya hace un mes, tanto él como José Ignacio Martín, también integrante de la agrupación, reconocían que "muchos no denuncian y eso hace que las estadísticas no sean realistas y no se atiendan las reivindicaciones".

Reuniones pendientes

Como entonces, entre los puntos a tratar en la asamblea también está poner sobre la mesa "la situación en la que se encuentra Épila en cuanto a la falta de efectivos de guardias civiles". "Es alarmante el abandono al que la Delegación del Gobierno nos viene sometiendo desde hace años a pesar de las reiteradas peticiones que el Ayuntamiento viene haciendo. Es insoportable", argumentan.

En este sentido, recuerdan que se ha solicitado una reunión con el subdelegado para que estén presentes los tres grupos políticos del Consistorio y la asociación. "La situación en estos momentos es de miedo entre los habitantes. Los vecinos no aguantamos más. Exigimos un compromiso serio y decidido para dotar de los efectivos necesarios y cambiar esta dinámica", reclaman.