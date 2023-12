Los últimos asaltos en viviendas inquietan a los vecinos de Valdejalón: "Te sientes desprotegido"

Desprotección y preocupación. Es la sensación más extendida entre los últimos afectados por robos en la comarca de Valdejalón, que han pasado de limitarse a explotaciones agrícolas a extenderse, en las últimas semanas, al asalto de viviendas. Según datos oficiales de la Guardia Civil, en noviembre se han denunciado cinco entradas en viviendas: 3 en Calatorao, una en La Almunia y otra en Épila. "Te sientes desprotegido, es una indefensión. Que entren en tu propia casa…", reflexiona Raúl Gracia, vecino de Calatorao al que le asaltaron su hogar hace casi 15 días mientras estaba de vacaciones. En su caso, denunciado ante la Guardia Civil, le sustrajeron "dinero en efectivo y joyas" y apunta que "es lo más común según dicen otros afectados". En la misma noche, entraron a otros dos chalets adosados cercanos al suyo.

"No tocaron ni coches ni equipos informáticos, solo lo que tiene salida rápida", puntualiza. Otra de las afectadas en la misma localidad, que prefiere conservar su nombre en el anonimato, apunta que lo peor es el sentimiento de "desprotección". "Entraron por la parte de atrás y justo en el momento que no estábamos. Es decir, que nos tienen controlados, lo que hacemos, cuando salimos…", lamenta. Sin embargo, lo peor no es el daño material, es el daño en el plano psicológico y mental, como señala el alcalde de Épila, Jesús Bazán: "Lo peor es la sensación de que hayan violado tu intimidad y eso cada uno lo lleva de una manera".

Esa sensación de falta de protección, es algo que se acaba extendiendo en el plano social. "Si la gente sufre un robo y se encuentra que va al cuartel de la Guardia Civil y no hay nadie, y encima se tiene que ir a La Almunia o a Zaragoza… Necesitamos que haya más efectivos, que las dotaciones sean las adecuadas", reconocen José Ignacio Martín y José Alfredo Polo, de la Asociación de Vecinos de Épila. Desde su punto de vista, para que ese número de personal sea el correcto, lo más importante es que si hay un ilícito se denuncie: "Sabemos que hay quien no acaba denunciando. Y si no se denuncia, no se contabiliza en la estadística. Y a ojos de la administración no existe".

En próximas fechas, a mediados de diciembre, concreta Bazán, se celebrará una comisión de seguridad con la Delegación del Gobierno para exponer la situación. "El cuartel de Épila está sufriendo que hay pocos efectivos y el Gobierno tiene que ser sensible y que esas plazas estén cubiertas correctamente y de forma continua", remarca el primer edil de Épila y también presidente de la demarcación. Desde la asociación vecinal subrayan que "no es una oleada o algo puntual, es una constante", incide Martín. A este respecto, añade que "hace 11 años nacimos por esta preocupación, porque cuando no es en fincas, es robo de cable de cobre y ahora en casas".

Como entidad, Martín y Polo remarcan que se ofrecen para "ayudar con consejos y asesoramiento de cómo actuar ante un robo, y para que la gente pueda denunciar". Alejandro Aisa, concejal de Agricultura, Deportes y Agua de La Almunia de Doña Godina, explica que allí se dio un hurto en una vivienda. "Nos da miedo lo que venga en las próximas semanas, porque ahora hay menos tráfico por la calle, se hace antes de noche…", advierte Aisa.