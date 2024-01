Odisea de seis horas para viajar en tren entre Zaragoza y Morata de Jalón

Lo que sobre el papel era un viaje de unos 61 minutos entre la estación de tren de Zaragoza-Goya y Morata de Jalón se acabó convirtiendo para dos vecinos de Arándiga en una odisea de seis horas para llegar a su estación de destino.

El convoy regional de Renfe en el que tenían asiento, junto a otras 70 personas en la línea que va hasta Calatayud y Arcos de Jalón, partió de la capital aragonesa a las 20.28 del sábado, Día de Reyes, pero se averió a escasos kilómetros del inicio del recorrido, entre los términos de Grisén y Plasencia. "Llegó puntual y todo iba normal hasta pasados unos 20 minutos", relata Irene Marco, usuaria habitual.

"Se quedó parado entre Grisén y Plasencia, tras haber pasado por Utebo y Casetas. Estábamos en medio de la nada, de noche y sin una carretera cerca", describe Marco, que recuerda que en esta frecuencia "es normal que haya retrasos de unos 15 o 20 minutos, por alguna avería que se soluciona rápido o para dejar vía libre a un mercancías". Esta viajera recurrente del ferrocarril explica que por megafonía les avisaron de que iban a apagar el vehículo y volverlo a encender. Pero no hubo suerte: "Nos quedamos a oscuras unos minutos".

El personal de abordo les fue informando de las novedades, sin embargo, pasaron horas hasta que hubo cambios. "Nos comentaron que iban a mandar un tren para empujarnos, pero tardó bastante tiempo en llegar. Cuando por fin vino, tardó varios intentos en acoplarse e íbamos a una velocidad muy reducida. Llegamos hasta el apeadero de Plasencia. Al menos funcionaba la calefacción", apunta con humor, calculando que serían ya la 1.30 de la madrugada del domingo. Una vez allí, el tren de 'rescate' tuvo que tomar un cambio de vía para ponerse en cabeza y los pasajeros fueron trasladados de uno a otro.

Sobre las 2.00, el convoy emprendió la marcha y cerca de las 2.30 llegaron al andén de Morata. "En nuestro caso nos bajamos allí para coger el coche e ir hasta Arándiga, llegando a las 3.00 a casa, pero es que el resto de viajeros iban a otras estaciones más alejadas", puntualiza Marco. Así, para esta usuaria, aunque esta circunstancia fue "excepcional", las averías y retrasos que se dan de forma habitual consiguen "quitar las ganas de usar este transporte". "Para que la gente quiera vivir en zonas rurales hace falta que haya buenos servicios, de comunicaciones, de internet…", valora.

Maniobras "complicadas"

Desde Renfe explican que esta "incidencia técnica" se dio en un punto de la vía con pocas alternativas y de alta dificultad. Fuentes de la empresa, además de recalcar sus disculpas por lo sucedido y subrayar el despliegue numeroso e inmediato de medios humanos, argumentan que el tren de socorro tardó "más de lo deseable" en llegar y que la maniobras fueron "complicadas". Sobre los retrasos, explican que durante el último mes, además de este problema, se han dado, generalmente, retrasos de unos 5 o 10 minutos de media, a excepción de uno de 20 minutos, por otro problema técnico, y uno de 30 minutos por una incidencia en la infraestructura achacable a Adif.

Sin embargo, otro usuario, Francisco Pérez, de Ateca, recalca que "de tantas horas, no, pero sí que es normal que llegues a tu destino con 20 o 30 minutos de retraso y eso es desesperante". "No es por el dinero, es por el servicio, porque así no dan ganas de cogerlo", asume Pérez. Respecto al caso concreto del sábado, incide en que echó en falta "más agilidad" y puntualizaba que "menos mal que funcionaba la calefacción, porque había un bebé de 11 meses".

Precisamente este pasado domingo, varias estaciones de la línea Zaragoza-Arcos, como Morata de Jalón, Embid de la Ribera o Purroy, volvieron a manifestarse, como cada primer domingo de mes, para reivindicar tanto más paradas de los trenes que ya pasan como un mejor servicio, en cuanto a vehículos e infraestructuras. "Muchas veces vienen trenes viejos, o donde las máquinas de vending no funcionan", detalla Marco.