La vuelta de las máquinas de ‘vending’ a los trenes de Teruel, sin fecha

El restablecimiento de las máquinas de ‘vending’ en los ocho trenes

-cuatro en cada sentido- que circulan a diario por la línea Zaragoza-Teruel-Valencia no tiene todavía fecha, según ha admitido Renfe. Los aparatos, dedicados a la venta de bebidas y alimentos, fueron desconectados en todos los convoyes de Media Distancia del país en 2020, debido a las restricciones por la pandemia de covid, y ya no han vuelto a funcionar.

Se da la circunstancia de que los únicos trenes que transitan por Teruel son los de Media Distancia, lo que hace que, tal y como denuncia el sindicato CC. OO., ningún viajero de la línea pueda adquirir durante su desplazamiento, por mucho que este se alargue, “ni un triste botellín de agua, ni un café, ni un bocadillo para reponer fuerzas”, ya que estos convoyes tampoco llevan vagón de cafetería.

Las mismas fuentes sindicales alertan de que hay recorridos muy largos, como el que une Cartagena con Murcia, Alicante, Valencia, Teruel y Zaragoza, que dura desde las 11.15 a las 21.30. En este desplazamiento, con frecuencia, los maquinistas se ven obligados a prolongar varios minutos alguna de las paradas para dar tiempo a los viajeros a bajar del tren, comprar algún producto en el restaurante de una estación y volver a subir a los vagones.

La compañía ferroviaria explica que durante la pandemia, mientras estaban apagadas, las máquinas sufrieron “un alto grado de vandalización”, lo que obligó a iniciar un proceso de recuperación que “está siendo lento”. Renfe puntualiza que algunas son ya “irreparables”, debido a que no hay piezas de repuesto en el mercado, si bien en estos casos se optará por la adquisición de nuevos aparatos.

Hasta la fecha, se han logrado restaurar tan solo un 40% de todas las máquinas de ‘vending’ de los trenes de Media Distancia de España que fueron dañadas en la época de restricciones por la covid, indican fuentes oficiales de la empresa.

Desde CC. OO. critican que en el billete de tren no se advierta de que los vagones no cuentan con máquinas de ‘vending’, pues los viajeros “no se proveen de las bebidas y alimentos que puedan necesitar, confiados de que a bordo podrán comprar algo”. “Un tren de Cartagena a Zaragoza no puede funcionar en esas condiciones”, se queja el delegado de Personal de CC. OO. de Renfe en Teruel, Juan Bellón.

El sindicalista añade que, por si fuera poco, el billete de tren para viajar por la línea Zaragoza-Teruel-Valencia no se beneficia jamás de promociones -más allá del descuento por comprar a la vez el de ida y vuelta- debido a que el recorrido, al no ser rentable comercialmente, está subvencionado por las Administraciones y se considera Obligación de Servicio Público (OSP), una condición incompatible con rebajas a beneficio del pasajero.

"Faltan interventores"

Juan Bellón destaca que al problema de las máquinas de ‘vending’ se suma el de la falta de interventores en muchos de los trenes de la línea turolense, lo que hace, a su juicio, que el viajero “se sienta desprotegido en cuanto a seguridad y a la hora de recibir información”. Explica que en pequeños apeaderos “la gente sube o baja sin ningún tipo de vigilancia y en ocasiones sin haber pagado su billete”. “Es una falta excesiva de personal”, agrega.

La compañía ferroviaria reconoce que faltan interventores, si bien lo achaca a que ha habido últimamente muchas jubilaciones y asegura que pronto habrá nuevas incorporaciones que acabarán con el problema.

Bellón pone sobre la mesa otra deficiencia, como es la “desactualización” del sistema de megafonía que anuncia las paradas facultativas en ruta, que son aquellas que solo se realizan si hay viajeros para subir o bajar. El sindicalista afirma que un pasajero puede quedarse sin bajar, sobre todo si es de noche y no ve el exterior, al no recibir el aviso de que llega a su destino.

Renfe niega que la megafonía no esté actualizada y explica que el único problema es que, si al llegar a una parada facultativa el tren sigue su curso porque no hay ningún pasajero, el sistema anuncia la parada en el siguiente pueblo. Aclara que esta circunstancia solo se da en los trenes directos que unen Teruel y Zaragoza y debido a las características técnicas de la máquina, si bien subraya que está “buscando una solución”.

Sin embargo, desde CC. OO. advierten de que estas carencias, unido a que las mejoras que se están llevando a cabo en la vía “van destinadas especialmente a mejorar el tráfico de mercancías”, harán que poco a poco se reduzca el uso de la línea por los viajeros.