Varios zaragozanos, varados en Milán por las largas filas en los controles del aeropuerto

Al menos 8 zaragozanos, entre decenas de familias españolas que tenían previsto volver a casa tras el puente de Nochevieja en la ciudad italiana de Milán, se han quedado bloqueados en Italia debido a las largas filas que se han formado en el día de hoy en los controles de seguridad del aeropuerto de Milán.

Así lo indica a HERALDO un grupo de amigos de la capital aragonesa que se había desplazado a esta ciudad italiana para pasar la Nochevieja, y que este martes, día 2 de enero, no han podido regresar a sus casas como tenían previsto por las demoras sufridas. "Entendemos que ha sido una mala gestión por parte del aeropuerto... porque estábamos allí una hora antes y nos había dado tiempo a facturar. Mucha gente se ha colado. Otro padre que estaba con su hija en brazos ha perdido la conciencia del calor y de la cantidad de gente que había. El del bar del aeropuerto ha dicho que no había visto el aeropuerto así nunca", relata uno de ellos.

Varios zaragozanos se han quedado bloqueados debido a la "mala gestión" del aeropuerto de la gran afluencia registrada tras el puente de Nochevieja.

Los pasajeros afectados tenían previsto salir inicialmente a las 20.00 del aeropuerto de Milán con destino Barcelona. No obstante, las largas filas registradas en la tarde de este martes, tras el puente de Nochevieja, han impedido a decenas de ellos coger este vuelo para volver a casa. "Mañana intentaremos poner reclamación, porque hemos llegado al aeropuerto a las 18.30, hemos facturado, y el vuelo salía a las 20.00, que aún se ha retrasado 20 minutos más, pero como ya no aparecía en la pantalla no nos han dejado pasar…", lamentan los jóvenes consultados, que pasarán la noche en un apartahotel cercano con la intención de que mañana miércoles les den una solución desde la aerolínea irlandesa de bajo coste.

Esta no es la primera vez que se vive una situación de este tipo en los aeropuertos. De hecho, en verano llega a convertirse en un contratiempo habitual para muchos, ante el cual la OCU ha advertido en diversas ocasiones para prevenir afecciones o ayudar al consumidor a la hora de poner una reclamación formal que haga valer sus derechos.