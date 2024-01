La casa de acogida de Zaragoza y los pisos tutelados cobijaron a 33 maltratadas y 65 niños en 2023, 36 más que el año anterior

Repunta la asistencia a víctimas de violencia de género. La casa de acogida y los pisos tutelados del Ayuntamiento de Zaragoza alojaron el año pasado a 33 mujeres y 65 menores, 36 más que los 62 en 2022. En lo que a niños cobijados se refiere, se alcanzó la cifra más elevada en los últimos cinco años. Por la casa de acogida, donde se atiende a mujeres que han sufrido violencia de género cuando corren riesgo de ser localizadas por su agresor o carecen de medios económicos, pasaron 28 niños, multiplicando por cuatro los del año anterior. Al maltrato físico y psicológico se suman formas de sometimiento más sutiles y difíciles de detectar. Asistentes sociales alertan de los riesgos de la violencia económica y vicaria, pues a las víctimas les cuesta más poderse recuperar.

El programa municipal de atención a la violencia de género incluye asesoramiento gratuito y personalizado a las víctimas, información sobre sus derechos y atención social, psicológica, educativa, jurídica y laboral. Desde el Ayuntamiento se ofrece, también, alojamiento temporal a través de la casa de acogida, pisos tutelados y viviendas de alquiler social. Cada recurso se asigna según las necesidades de la víctima. Para las que pueden tener una mayor autonomía, hay ayudas para el alquiler y la hipoteca de 2.500 €, un pago único que el año pasado pidieron 71 mujeres y se concedió a 34.

De enero a noviembre de 2023, más de 840 mujeres fueron atendidas por trabajadoras sociales que valoraron su situación y la urgencia de la intervención, 507 por primera vez. Para 17 de ellas se optó por dispositivos de telealarma, la mitad de los casos del año anterior (33) y muy por debajo de los 79 que se otorgaron en 2019. Se gestionaron 16 cambios de cerradura de acceso a la vivienda por seguridad y se alojó de urgencia a 21 mujeres con sus hijos.

Asistencia las 24 horas del día

A la casa de acogida llegan las maltratadas sin recursos o que carecen de una red social para protegerse. Tiene capacidad de alojamiento para diez unidades familiares (25 plazas), asistencia 24 horas siete días por semana y dispone de un equipo interdisciplinar que ofrece a las mujeres y a sus hijos apoyo psicológico, social, educativo, jurídico y laboral y un plan de intervención individualizado.

Igualdad tiene, también, cuatro viviendas para una acogida puntual para víctimas con una mínima autonomía económica que les permite asumir el coste de sus gastos personales (comida, ropa). No pagan ni el alquiler ni los gastos del piso. El año pasado los utilizaron 6 mujeres y 17 niños, el doble de los menores que en 2022.

En las cinco viviendas de alquiler social se han alojado cinco mujeres y diez menores. La estancia es de un año y las mujeres pagan el alquiler y los suministros. Hay otras seis viviendas de acceso extraordinario, donde se quedaron dos mujeres y cinco menores.

Programa 'Vivienda y Mujer'

El programa ‘Vivienda y Mujer’ de ACISJF In Via facilita una atención integral a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, para prevenir la exclusión social. Desde 2021, doce mujeres y seis menores han pasado por sus dos pisos. Tenían entre 21 y 62 años, y eran de ocho nacionalidades distintas. "Cada mujer que llega es distinta a la anterior, y es un reto saber cómo ayudarla", explica Yolanda Paúl, la coordinadora.

A su asociación son derivadas mujeres que han pasado por la casa de acogida y que necesitan apoyo durante más tiempo ya sea porque desconocen el idioma, cómo funciona la sociedad o requieren una atención integral.

Yolanda Paúl, coordinadora del programa de ACISJF In Vía, Francisco Jiménez

Los pisos disponen de una cámara de vigilancia en la puerta y un teléfono de guardia desde el que atienden situaciones de emergencias. Aunque se alojan, de media, unos ocho meses, el proceso se puede limitar a solo dos si conocen el idioma y tienen experiencia laboral o dilatarse a 18 meses en el caso contrario.

La convivencia en sus pisos es positiva. "Hacen piña. Hablando entienden lo que les ha pasado y hay talleres de convivencia en los que se trabajan los problemas", detalla Paúl. Los niños disponen de atención psicológica, si así lo requieren, y se busca trabajar la relación materno-filial. Recuerda Paúl que son "mujeres que vienen con un problema muy grande y tienen que cuidar de menores cuando no están en sus mejores condiciones". Y si los hijos de mujeres maltratadas requieren ayuda especial, la obtienen de inmediato. A través de la Casa de la Mujer, recibieron atención psicológica 21 menores y educativa, 101.

Reciclaje profesional

Yolanda Paúl considera que los profesionales que asisten a maltratadas tienen que estar en constante reciclaje. "Cada vez hay más tipos de violencia que antes estaban escondidos y hay que saber cómo tratarlos", advierte. Y se muestra especialmente preocupada por la violencia económica. "Si no la conoces, no entiendes que tu caso es susceptible de denunciar. En casos de violencia física y psicológica, con un acompañamiento social pueden estar trabajando y con más autoestima en seis meses. Las que sufren violencia económica necesitan más tiempo", señala. Ese maltrato no siempre acaba cuando se deja al agresor. Las asistentes avisan de que es difícil tener la certeza de que todo ha terminado.