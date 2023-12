El PSOE asegura que los presupuestos de Zaragoza "alimentan los chiringuitos de Vox" 

El grupo municipal socialista ha señalado que el presupuesto para Zaragoza en 2024 entrega "las llaves a la extrema derecha" y ha lamentado que se "alimenten chiringuitos de Vox antiabortistas o que pongan en cuestión el divorcio a través del proyecto Samir y mediante ejercicios espirituales".

La concejal socialista Marta Aparicio ha realizado un análisis del proyecto de presupuestos aprobado ayer por el Gobierno de Zaragoza y ha asegurado que "400.000 euros van a ir directamente con nombres y apellidos a los chiringuitos de Vox y que pretenden llevarnos al pasado".

Respecto al proyecto de presupuestos, que ha considerado que "son una entrega ideológica a la extrema derecha más rancia, mediocre, mentirosa y que castiga a los barrios tradicionales", ha dicho que "hagamos lo que hagamos se va a aprobar porque la alcaldesa prefiere cerrar filas con Vox que negociar con los grupos políticos y ciudadanos".

Del mismo modo, Aparicio ha criticado a la alcaldesa Natalia Chueca, sobre la que ha asegurado que "mintió ayer con premeditación y alevosía al afirmar que estábamos ante un presupuesto que invertía en todos los barrios y atendía las necesidades de Zaragoza".

"La realidad es que estamos ante el mayor presupuesto en términos de ingresos, pero el que, con más crudeza, abandona los barrios tradicionales. Es como Robin Hood, pero al revés", ha indicado.

En este sentido, la socialista ha explicado que el presupuesto de alcaldía "no baja", sino que "lo que ocurre es que han cambiado las partidas y las han mandado al área de presidencia".

Además, en cuanto a la inversión en los barrios, ha valorado que "no hay novedad alguna" y "todo es propaganda" porque "todas las grandes inversiones ya existían en presupuestos anteriores" "En el mejor de los casos son segundas fases y si no partidas que se repiten año tras año y no se han ejecutado, como el Centro Cívico Delicias o el Plan de Calles, que lo hará Ecociudad", ha admitido.

Sobre esto, Marta Aparicio ha defendido que en Parque Venecia se van a invertir 190 euros por habitante, mientras que en Delicias serán 1,94 euros, en Santa Isabel 0,66 euros, en Las Fuentes 0,05 euros o en Torrero 0 euros.

"El Gobierno del PP, cuanto mayor es la necesidad, menor es la inversión real que se presupuesta cada año. Este es el modelo de la derecha, un modelo de escaparate, para unos pocos y que castiga a los barrios que más lo necesitan", ha criticado.

No obstante, ha considerado que "el colmo de la mentira y desfachatez es cuando anunció 11 millones de euros para la rehabilitación de la vivienda cuando en el presupuesto hay 6 millones, dos menos que el año pasado y es la menor inversión en los últimos 5 años".