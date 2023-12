Atropellado un peatón por un bus urbano en Zaragoza

Un hombre de unos 55 años ha sido atropellado por un autobús urbano en Zaragoza. El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.10 del mediodía en la avenida de Valencia números 51-53, en la intersección con la avenida San Juan Bosco, frente a la comisaría de la Policía Nacional, cuando el peatón, que al parecer ha cruzado con el semáforo en rojo para él, ha sido alcanzado por un vehículo de la línea 41 que circulaba por el carril de bajada, solo para autobuses.

Según fuentes de Avanza, la víctima no habría mirado hacia su izquierda y ha sido golpeado por el vehículo. El hombre, que no ha perdido la consciencia en ningún momento, ha sido atendido en una ambulancia en el mismo lugar de los hechos y los inspectores de la empresa ya están en la zona para investigar lo ocurrido. Al parecer, según la Policía Local, las heridas no revisten gravedad. Las líneas de autobuses 35, 38 y 41, que pasan por la avenida de Valencia, están siendo desviadas por Corona de Aragón.

AMPLIAREMOS