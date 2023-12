Los precios alcanzan máximos en las horas previas a la Navidad más cara

Elena y Nati Virgos se llevaron ayer el último besugo de la Pescadería José Luis, en el Mercado Central. Poco importó que estuviera a 69,90 euros el kilo; "un día es un día" y si el producto es fresco "sabe mejor". "Estábamos vigilándolo mientras esperábamos en la fila. Está caro, pero es lo esperado", decían. Como ellas, cientos de personas se acercaron hasta la lonja zaragozana en una jornada frenética para hacer las últimas compras y preparar la que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), será la Navidad más cara de la historia.

Los precios han seguido al alza en las últimas semanas. El besugo, que para el puente de la Constitución marcaba 59,9 euros el kilo, ha subido diez, mientras que el bogavante nacional alcanzó ayer unos prohibitivos 120 euros. La lubina, otro de los productos más buscados, se pagaba a 39,90 (cinco euros más cara), y la merluza se ha mantenido en 19,90. También podía comprarse a 19,90 el kilo de langostino cocido, y para llevarse un mero había que desplazar la coma y abonar 190 euros.

Las había, como Francisca Giner, que habían sido previsoras. Con el lomo ya en el congelador, había aprovechado las horas previas para comprar... casi todo. "Se me olvidaron las navajas y he tenido que venir a por ellas. Cuando he llegado he cogido el número 5 e iban por el 71. Había tanta gente que hasta el marcador ha dado la vuelta", decía mientras esperaba su turno.

Tantas filas había que hubo quien aprovechó para ir felicitando la Navidad por teléfono. Otras, como Alicia Pablo, admitían haber esperado a idea al ser compradoras "de último minuto". "Vengo, sobre todo, a por lo fresco", decía junto a su carro, del que sobresalía una generosa mata de cardos.

En la Pescadería José Luis había decenas de pedidos preparados "desde primera hora" y cinco personas atendiendo. "La gente suele venir al punto de la mañana", comentaba su propietario mientras deseaba Feliz Navidad a sus clientes. "Mejor nos vemos más tranquilos otro día", agregaba entre tanto trajín. Otros puestos, como el de Pescados y Mariscos Chueca, se quedaron prácticamente sin género antes del mediodía. "Llevamos cuatro semanas sin parar. Estos últimos días, la gente se ha llevado, sobre todo, percebes y navajas", comentaba Jorge Chueca, uno de los trabajadores.

Pese a la subida de los precios, también hubo oportunidad de encontrar ofertas. "Si se lleva un kilo de nueces le regalo una botella de vino", decía uno de los tenderos de Frutas Patri y Juan-K.

En la Carnicería Antonio, la paletilla de ternasco se ofertaba a 29,90 euros, aunque comprando dos, el precio se quedaba en 50. "El precio ha permanecido estable estas últimas semanas. Venimos vendiendo mucho durante todo el mes. La gente se prepara cada vez antes", explicaba Antonio Langoyo. A pocos metros, otra de las carnicerías anunciaba "corderico de nuestra tierra, buenísimo y de cinco estrellas, a 20,99", además de ternera especial para plancha a 13,90 y costillar a 19,90.

"Está todo carísimo"

Los hubo, como Óscar Guimara, que hicieron antes una parada en el mercado ecológico instalado en San Juan de los Panetes. "El cardo no podía faltar, y también me he llevado apio. Ahora vengo a por congrio seco y aceitunas. La verdad es que no miro el precio", admitía. Otros, sin embargo, trataban de hacer el tique más llevadero descontándose dinero con el saldo generado con el Volveremos.

En las fruterías, el cardo era el rey. Aunque había opciones desde un euro el kilo, la mayoría llegaban a 2,50, unos 75 céntimos más respecto a principios de mes. "Vamos a tope", decía Javier Gómez, de Frutas Javi y Silvia, mientras despachaba clientes, junto a otros dos empleados.

También había quien aprovechaba para llevarse las uvas de Nochevieja: 4,99 euros el kilo y 5,99 como peaje extra para aquellos que no quisieran pepitas. Elena, una de las habituales del Mercado, apenas podía con las bolsas. "Llevo pescado, carne, verdura, fruta... Eso sí, está todo carísimo", apuntaba junto a su marido mientras cargaban hasta seis bolsas.