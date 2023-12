Zaragoza tiene dos alcaldesas por un día, una de 11 años y alumna de un colegio de Casetas

La media de edad en el Ayuntamiento de Zaragoza ha bajado considerablemente en el Pleno que se ha celebrado este viernes por la mañana además de aumentar la multiculturalidad. Los sillones del salón donde se debaten los asuntos más importantes de la ciudad han sido ocupados este viernes por la mañana por 31 alumnos de educación Primaria y Secundaria de ocho centros educativos de la capital aragonesa. Estos se han convertido en concejales por un día y han celebrado un Pleno infantil en el que han elegido a su propia alcaldesa.

Los pequeños ediles han llegado de los colegios CEIP Andrés Manjón, Antonio Martínez Garay, Maestro Don Pedro Oros, Ciudad de Zaragoza, Jerónimo Blancas y Tomás, Marie Curie; del IES Río Gallego y el colegio Agustín Gericó. Desde septiembre los colegios llevaban trabajando sobre el lema 'Zaragoza es cultura'. Con sus compañeros de clase se pusieron de acuerdo en las propuestas que han trasladado durante la sesión. Entre los asistentes han elegido una regidora infantil, Henar Chinchilla, de 11 años, alumna del CEIP Antonio Martínez Garay del barrio de Casetas.

Discursos con entusiasmo

Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo ha hecho el saludo inicial porque la alcaldesa, Natalia Chueca (PP), ha llegado un poco más tarde por problemas de agenda. Les ha dado la bienvenida "a la casa de todos" y les ha confesado que por su experiencia otros años "lo hacéis mucho mejor que nosotros y tenéis unas ideas maravillosas". Todos los grupos municipales han querido lanzar un mensaje a sus sustitutos junior para animarles y tranquilizarles porque todos se veían nerviosos en sus sillones. Han participado Paloma Espinosa (PP) Francisco José Galán (PSOE), Eva María Torres (VOX) y Jesús Domínguez (ZEC).

Los discursos de los portavoces de los colegios se han sucedido, algunos con verdadero entusiasmo.

Henar ha sido una de las que ha confesado estar más nerviosa tras acabar el acto, que ha incluido la imposición de las bandas de consejero uno a uno. Sin embargo, a la hora de leer las propuestas en nombre de sus compañeros se ha mostrado muy tranquila. "Creo que no tenemos el mismo acceso que el resto de centros de Zaragoza", ha comenzado, haciendo una reivindicación en nombre de los barrios rurales como el suyo, para pedir la mejora del transporte público y rebaja de su precio. Ha reclamado "más actividades culturales en los barrios", propuestas tecnológicas para poder "acceder al cine en forma de realidad virtual", eliminar grafitis ilegales para cambiarlos por otros artísticos y un torneo de ajedrez intercentros, entre otros.

Potenciar la diversidad cultural

Entre las propuestas que se han escuchado figuraba la de potenciar los centros culturales de la ciudad porque "son el eje central de actividades" y dar "mayor difusión para que los niños y niñas adquieran más conocimiento científico-cultural". "Proponemos utilizar edificios desocupados para albergar exposiciones de arte, intercambios de juguetes y libros y la creación de un museo del deporte para unir cultura y deporte".

El Colegio Andrés Manjón ha acudido con su partido Somos Cultura y ha propuesto el proyecto ‘12 ideas, 12 meses, 12 barrios’ para celebrar festivales con artistas emergentes que ayuden a fomentar una cultura ecológica y sostenible en la que podamos involucrarnos en su organización”. Se trataría de actividades que permitan conocer el idioma, gastronomía, costumbres y bailes de otros países del mundo.

Desde el colegio Maestro Pedro Orós han propuesto "promover la diversidad cultural porque Zaragoza es una ciudad multicultural con una amplia variedad de comunidades", como se ha visto entre los integrantes de este pleno infantil. "Sería beneficioso promover eventos y actividades que celebren y destaquen la diversidad cultural".

El acuerdo ha incluido organizar conciertos de artistas de diferentes lugares del mundo lo fines de semana con el objetivo de acercar a los zaragozanos y zaragozanas la música propia de sus respectivos países de origen.

“Sería necesario valorar y dar más apoyo y visibilidad desde el consistorio a los paseos de los vecinos y ampliar las zonas autorizadas para sus actuaciones y rebajar la tasa anual que deben pagar por actuar”, han añadido otros portavoces.

Por otro lado, han instado a crear un catálogo de actividades y talleres teatrales y cinematográficos para fomentar la participación en estas artes desde una edad temprana, promoviendo así la actuación de jóvenes, zaragozanos y aragoneses.

Proyecto de 316 alumnos

Todas las propuestas son el resultado del trabajo de 316 alumnos de los ocho centros educativos de la ciudad con el apoyo del profesorado. Un trabajo que la concejal delegada de Educación y presidenta del Pleno Infantil, Paloma Espinosa, ha puesto en valor, destacando: “Habéis creado vuestros partidos políticos escolares y elaborado un programa electoral, habéis presentado candidaturas y vivido la experiencia de elegir a vuestros representantes, también habéis realizado un manifiesto que representa a vuestro centro para finalmente consensuar ese Manifiesto Común que recoge vuestra propuestas, ideas e iniciativas y que hemos escuchado con atención y tomado nota”.

Así ha sido el Pleno infantil 2023

Sara Fernández les ha llegado a animar a presentarse algún día para los sillones que este viernes han ocupado provisionalmente. "Ojalá el día de mañana queráis ser políticos", ha dicho. De momento, la alcaldesa Henar no tenía en mente ser política. No sabe todavía qué va a ser de mayor. "Es pronto", ha confesado. Pese a ello, no olvidará su visita al Ayuntamiento, que ha incluido el despacho de la alcaldesa, con la propia regidora, e incluso se ha podido asomar al balcón desde el que se contempla toda la plaza del Pilar con sus compañeros de clase. Esta tarde tendrá su primer acto oficial como alcaldesa infantil, con Natalia Chueca, y que espera con mucha ilusión ya que ambas serán las encargadas de encender las luces navideñas de la ciudad.