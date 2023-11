Las familias de Parque Venecia piden una reunión "urgente" con la CHE y Educación por el futuro del colegio

Las familias del colegio María Zambrano de Parque Venecia solicitan una reunión "urgente" con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Departamento de Educación para abordar el futuro del centro educativo, uno de los equipamientos más dañados por la histórica tormenta del 6 de julio. El hecho de que el organismo de cuenca requiera un "análisis pormenorizado" sobre el posible cambio de ubicación obliga, según los vecinos, a acelerar la búsqueda de soluciones.

Las propias familias aseguran tener propuestas para una reubicación "total o parcial" del colegio; ideas que trasladaron al Departamento de Educación en septiembre y para las que no han obtenido respuesta. "Se nos emplazó a una segunda reunión, pero no hemos tenido más noticias. Si no tenemos una respuesta pronto retomaremos las movilizaciones", explicaron desde la asociación de madres y padres.

Desde la DGA confirmaron que la posibilidad de trasladar el centro "sigue abierta" y se valorará a futuro. Recalcaron, en todo caso, que el curso comenzó con todas las garantías.

Respecto al resto de medidas de seguridad, desde la asociación de vecinos se pide que se tomen "las mejores posibles". "Si hace falta retrasar todo un mes para ampliar el canal de evacuación como dice la Confederación, que así sea. Es preferible hacer todo bien de una vez que no en tres o cuatro", apuntó su presidente, José Antonio Andrés.

Por el momento, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la primera fase de las actuaciones, como la construcción de un canal perimetral de evacuación de caudales por detrás del colegio y del cuartel de la Policía Local, hasta la Z-30, y de un muro de contención en la misma zona. De igual modo, Urbanismo también ha instalado dos sensores aguas arriba del barranco de la Muerte que alertarán en el caso de que se registren lluvias que puedan provocar una situación de características similares.