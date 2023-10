Educación se compromete a que el lunes estará el material pendiente del colegio María Zambrano de Zaragoza

La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ha asegurado que el próximo lunes estará "resuelta" la falta de material que hasta ahora tenían en la parte de Primaria del colegio María Zambrano de Zaragoza. Ante las preguntas de Isabel Lasobras, diputada de CHA, también ha recalcado que todos los informes llevados a cabo tras la tormenta de julio confirman que es el "colegio más protegido".

"No tienen pizarras y están teniendo que utilizar trozos papel o pizarras que han traído ellos de casa, no hay ordenadores...", ha señalado Lasobras en referencia a las críticas que le han trasladado tanto desde el centro como las familias. Pérez Forniés ha reconocido que, aunque estaba todo el material comprado para las aulas que se inauguraron el pasado 7 de septiembre, "faltan que lleguen algunas cosas". Se habían solicitado 14 monitores interactivos y 40 ordenadores, cuya adjudicación se hizo el pasado 4 de octubre. "Nos hemos reunido con gerencia y es inmediato que las reciban. Esto estará resuelto el lunes", ha confirmado.

En este sentido, ha recalcado que lo que sí que está ya al completo es el material del edificio de infantil, fuertemente afectado por la riada del 6 de agosto. "Se han comprado proyectores, equipos, menaje...", ha enumerado, al tiempo que ha recordado que la inversión en esta cuestión ha rozado los 250.000 euros. En este caso, según han detallado desde la consejería, se habían sustituido 16 ordenadores, tres tabletas, 12 monitores interactivos y 6 proyectores. Lo único que queda pendiente es un armario de carga de dispositivos móviles.

También se ha referido, ante las dudas planteadas por CHA, a la seguridad del centro. "Con el muro debería haber el doble de caudal", ha recalcado, mientras pedía "tranquilidad". Además, ha explicado que el pasado 12 de septiembre se presentó en el colegio el anexo al plan de evacuación y que en la mañana del día 18 se llevó a cabo un simulacro.

La consejera también ha sido preguntada en el pleno de las Cortes por el PSOE respecto al pin parental. En este sentido he reiterado que esa palabra "no aparece" en el pacto PP-Vox y que, en todo caso, la frase a la que se refieren los socialistas habla de actividades fuera del currículo, "donde entra la libertad de la familia, el alumno y el centro". Y respecto a la cancelación de unas charlas sobre violencia de género, impulsadas por Delegación del Gobierno y por las que le han preguntado desde IU, la consejera ha reiterado que no ha prohibido nada. "Me quiere derivar a mi un problema que no es mío", ha apostillado.