Así ha sido el Black Friday en las calles de Zaragoza: "He gastado 500 euros en una hora"

Este viernes, último de noviembre, ha llegado el Black Friday y con él las primeras compras navideñas. A justo un mes de Nochebuena, son muchos los que aprovechan las rebajas de noviembre para adquirir los regalos de Navidad. Las tiendas estaban abarrotadas este viernes por la mañana, aunque los descuentos ya se dejaban ver días atrás en algunos establecimientos. Ni el frío ni los 45 minutos de espera que han tenido que hacer algunos en caja han sido un inconveniente para ir de compras en busca de productos a buen precio.

Pero este "viernes negro" comenzó ya el jueves noche en algunas tiendas online, como en las de Inditex. El comercio a través de Internet ha acaparado las miradas de muchos compradores, que han preferido realizar sus compras desde su domicilio. "Es mucho más cómodo, puedes pedir las cosas y te las traen hasta casa sin hacer filas ni perder todo el día", contaba Ana Sierra, que realizó su pedido el jueves a las 21.03, tan solo tres minutos después de que empezará el Black Friday Online en la aplicación de Zara. "Hice mi compra súper rápido porque ya tenía las cosas guardadas en la cesta y aún así me quitaron 5 prendas, no lo llego a entender", relataba Ana mientras se cuestionaba si realmente esa ropa estaba a la venta. Pese a ello lo prefiere porque ha "conseguido casi todo lo que quería" y ahora espera que su pedido llegue a casa en una semana aproximadamente.

Hay quienes prefieren ver los descuentos en tienda, probarse las prendas y poder tener ya sus compras en mano. Es el caso de Pilar, que estaba muy contenta mientras paseaba con su bolsa. "Ha merecido la pena porque me han costado dos prendas lo que valía solo una", contaba mientras mostraba su camisa y su chaleco nuevos.

HERALDO pregunta en la calle sobre las compras que están haciendo por Black Friday

El Black Friday siempre es una buena oportunidad para comprar cosas para toda la familia. "He aprovechado para hacerme con unos vaqueros, camisetas, deportivos y camisas", relataba un hombre que iba a llevar la ropa a sus hijos hasta su país.

Pese a las filas que se observaban en algunas tiendas, siempre hay quienes hacen todo muy rápido. "He estado solo una hora comprando y me he gastado unos 500 euros", contaba Jessica con unas 5 bolsas en la mano de varias tiendas. Sus compras han sido ropa para los niños, abrigos y zapatos.

Entre lo mas comprado por los zaragozanos, ropa, joyas y deportivas. Algunos se han gastado hasta 500 euros, otros solo 12. Pero lo más importante, tal y como contaba Ana, "hacerte con algo que llevabas esperando un tiempo, mucho más barato".