Condenado a prisión en Zaragoza por abusar de la amiga de su hermana, de 15 años

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a dos años de prisión a un joven que el pasado lunes, 20 de noviembre, reconoció ante un tribunal haberse aprovechado sexualmente de una amiga de su hermana sabiendo que esta era menor de edad. De hecho, el agresor, identificado como Luis Ángel A. F., tenía entonces 24 años, mientras que la víctima no había cumplido aún los 16.

Los hechos que dieron lugar a esta causa se produjeron sobre las 9.15 del 26 de abril de 2022 en una vivienda del barrio de San José de Zaragoza. La menor acudió allí a buscar a su amiga, de su misma edad, pero al que se encontró fue al ahora condenado, quien le explicó que su hermana estaba en el baño. La víctima se quedó esperándola en la cocina, lo que aprovechó Luis Ángel A. F. para satisfacer sus instintos sexuales. «Se abalanzó –sobre ella–, la cogió del cuello y las muñecas y la besó en la boca», dice la sentencia de la Sección Sexta. El acusado reconoció también ante los magistrados haberle tocado los pechos por encima de la ropa.

La inesperada reacción del acusado llevó a la chica a darle un empujón para quitárselo de encima y marcharse rápidamente de allí. El tribunal considera probado que el joven sabía perfectamente la edad de la víctima, puesto que la conocía desde dos años atrás.

El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular, a cargo de la letrada María Cristina Navarro, y la defensa, por parte del abogado Antonio Laguardia, permitió dictar una condena in voce. Al margen de la pena de cárcel, que le será suspendida, el condenado no podrá trabajar o desarrollar actividades con menores durante 5 años y tampoco podrá acercarse a la denunciante durante otros 4 años.