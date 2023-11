Detenido por agredir a un escolta de Jorge Azcón en la protesta contra la amnistía en Zaragoza

Pretendía mostrar su amor a España autolesionándose y manchando con su sangre la bandera que se había pintado en la tabla de su monopatín, la cual llevaba agarrada a la muñeca con un alambre, y terminó arrestado por agredir a una funcionaria de la Policía Nacional, miembro del servicio de seguridad del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

A Jhonatan G. C., de 23 años, no se le ocurrió mejor manera de llevar a cabo su propósito que acercarse encapuchado hasta las vallas situadas en la intersección de las calles de Prudencio y Santiago, muy cerca de donde tenía previsto comparecer Azcón, al término de la manifestación que el PP había convocado en contra de la amnistía. Lógicamente, su sospechosa actitud llamó la atención de los escoltas del servicio de seguridad del presidente que vigilaban ese espacio acotado.

Uno de ellos se acercó al joven para decirle que no podía estar ahí y pedirle la documentación. Pero Jhonatan G. C., según las diligencias policiales, se negó a ambas cosas en reiteradas ocasiones mostrando una "actitud hostil y desafiante" hacia el agente. "Me vais a tener que llevar por la fuerza porque voy a defender la Constitución como sea", aseguraron los policías que contestó. Y así fue. Entre varios funcionarios, usando la fuerza necesaria, lo llevaron hasta la calle de Convertidos, más retirada del punto donde pensaban comparecer los líderes del PP.

Durante el arresto estuvo forcejeando y cuando iban a engrilletarlo lesionó a una de las funcionarias con la tabla que llevaba atada en la muñeca, según consta en las diligencias. Una vez asegurado fue cacheado de forma superficial y los agentes descubrieron que llevaba una navaja de 9 centímetros de hoja de 9. La justificación que dio para ir armado fue que tenía intención de autolesionarse para manchar con su sangre la bandera de España en señal de protesta.

En ese momento, la Policía le comunicó que quedaba arrestado como presunto autor de un delito de atentado contra un agente de la autoridad perteneciente al servicio de escoltas del presidente de Aragón.