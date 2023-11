¿Qué sucedió en el incendio del edificio en construcción en Arcosur?

En cuestión de segundos, una potente llamarada, seguida de un intenso humo negro, desdibujaba el cielo del zaragozano barrio de Arcosur el pasado miércoles. Se acababa de incendiar un edificio en construcción en la avenida de los Naranjos. Con el susto todavía en el cuerpo de los vecinos, presenciando una enorme columna de humo, las llamas se desvanecían mostrando un bloque totalmente ennegrecido. "Si llega a haber gente dentro habría sido una catástrofe", piensan algunos. Lo cierto es que si hubiera habido vecinos viviendo el fuego nunca habría tenido tal magnitud.

Recapitulemos. A las 9.20, los Bomberos de Zaragoza reciben una llamada de uno de los operarios que trabajaban en el edificio en obras alertando del fuego. Rápidamente, los efectivos se desplazaron a la zona con un tanque nodriza, una bomba urbana, una coche de mando y una ambulancia del 080. Tardaron unas dos horas en apagar las llamas. ¿Qué es lo que hizo que ardiera así?

El fuego comenzó en la planta baja de este edificio que albergará 144 viviendas VPO. Las llamas se originaron en una tela negra asfáltica usada en procesos de impermeabilización, que se coloca con fuego y una bombona de gas. Las chispas de un soplete lo desataron todo. "Como estaba lloviendo, apilamos todos los materiales que utilizábamos para la construcción en el garaje. Había palés con aislamientos, plásticos... Eso provocó que las llamas fueran así", indica Jesús Díaz, arquitecto y director técnico del Grupo Lobe, la promotora que construye este bloque.

La causa de que el fuego se propagase a tal velocidad es simple. "El edificio estaba en construcción. Si estuviese terminado, no habría sucedido eso", indica el director técnico. Prácticamente, estaba abierto por dentro, por lo que las llamas viajaron "libremente", azuzadas por el viento que había además en la zona. "En un edificio acabado hay una reglamentación del código técnico de propagación interior, exterior y evacuación", expresa Díaz.

El hecho de "sectorizar" (dividir el espacio en varios volúmenes) el edificio contiene las llamas. De hecho, no sería la primera vez que arde un trastero y que la puerta acorazada de la planta baja hace que no se propague el fuego, como ya ocurrió a finales de agosto en un bloque de viviendas del barrio de San José. En este caso, los obreros se encontraban rematando el cerramiento de fachadas y trabajando también en los sótanos cuando se originó el incendio, de modo que no existía dicha sectorización ya que todavía no se ha comenzado a obrar en el interior del edificio. "Además, cuando un edificio está construido no tienes combustible abajo", dice Díaz.

El código de prevención de incendios en Zaragoza

Lo cierto es que el código técnico de prevención de incendios de la capital aragonesa es de los mejores de España, especialmente tras lo que ocurrió en la discoteca 'Flying'. Lamentablemente, tuvieron que morir 43 personas para que Zaragoza desarrollara una de las ordenanzas más restrictivas contra incendios, comparada con las normativas en el resto de España. Mientras el Código Técnico de Edificación establece, a nivel nacional, la instalación obligatoria de detectores a partir de 1.000 metros cuadrados, Zaragoza lo impone a partir de los 200 metros cuadrados.

El incendio se ha declarado a primera hora de esta mañana en la avenida del Patio de los Naranjos.

Estos detectores deben ser instalados en el falso suelo techo y el falso suelo, a diferencia del código nacional, que solo se habla del falso techo. El mayor problema de estos fuegos es que se propagan sin que la gente se dé cuenta, explican los expertos. "Además, en un edificio acabado normalmente tienes bocas de agua en el sótano y si tienes un incendio lo apagas enseguida, pero en ese momento no lo teníamos", añade el director técnico del Grupo Lobe.

La mayoría de los materiales que se utilizan en la construcción, incide Jesús Díaz, "no emiten las llamas". "La llama encontró combustible en los palés y plásticos que había en el sótano... Pero lo que se coloca en las viviendas son aislamientos que no producen llamas", explica. Al final, el aislamiento es parte de un componente que es "como un sándwich, porque tienes placa de yeso, aislamiento y un panel exterior".

"Los materiales de revestimiento exterior en fachadas y medianeras y los de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que puedan tener las fachadas (fachadas ventiladas) deben ser de clase de reacción al fuego no superior a Bs3d0, o más exigente bajo el punto de vista de la seguridad", indica la ordenanza municipal, entre muchos otros aspectos, como la potencia de los cuadros de luces, armarios eléctricos en las escaleras de evacuación... Díaz dice que "está todo estipulado" y que muy rara vez se propagan incendios dentro de edificios en la ciudad.

La próxima semana se comenzarán los trabajos para limpiar y arreglar toda la estética de la fachada, que fue lo más afectado por culpa del denso humo. "Era un espacio de grandes dimensiones que almacenaba un material que no debía estar ahí. Dentro de un año será una anécdota porque no afecta al funcionamiento del edificio", indican fuentes de la promotora. Algunos paneles prefabricados "se sustituirán o se llevarán a reparación", pero no supondrá un retraso importante en las obras de esta promoción de 144 viviendas VPO en Arcosur, confirma Díaz.