Ocho años de prisión. Esa es la condena que la Fiscalía propuso ayer para Marcos M. H., un zaragozano que tenía 46 años cuando decidió mantener relaciones sexuales con una chica de 17. El acusado reconoció en el juicio que sabía la edad de la menor, pero mantiene que fue ella la que acudió a su casa y llevó en todo momento la iniciativa. Algo que niega de forma tajante la joven, quien acusa al investigado de emborracharla con «cinco o seis cervezas» para abusar sexualmente de ella. «Yo tenía 17 años y solo lo conocía del gimnasio, jamás tendría algo con un señor tan mayor. Me daba asco», declaró la chica ante el tribunal, al que repitió varias veces que nunca dio su consentimiento.

Los hechos se produjeron en la mañana del 9 de octubre de 2019, después de que acusado y víctima se cruzaran varios mensajes por Instagram para quedar. «Me dijo que iba a venir a casa para hablar. Yo le propuse desayunar en algún sitio, pero ella me dijo que prefería hacerlo en casa. Como no tenía nada, quedamos en la calle para comprar unos biofrutas y unas pastas y tomárnoslos después en mi domicilio», declaró el procesado.

Hasta aquí, su versión fue similar a la de la denunciante, a la que representa el abogado Rafael Ariza. Sin embargo, la chica manifestó ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que acudió al piso del acusado por un motivo concreto: recoger una goma para hacer deporte que él le había ofrecido. «Una vez en su casa, cuando me estaba bebiendo el zumo, sacó una cerveza y me la dio», explicó la joven. Según esta, tras un botellín, el hombre le ofreció otro y otro... «No sé cómo, terminamos en su habitación, donde empezó con el típico juego de las prendas. Me decía que si me quitaba la camiseta, él me daba vino. Yo no estoy acostumbrada al alcohol, así que cuando lo tomo me entra la ansiedad. Y si me dan, bebo», señaló la denunciante.

Mezcla de alcohol y fármacos

El procesado tiene un recuerdo distinto de lo ocurrido. «Estábamos viendo una serie y ella propuso pasar a la habitación para estar más cómodos. Después, fue a la nevera y trajo un par de cervezas», contó. Y mientras la chica asegura que la mezcla de alcohol y medicación le llevaron a perder la consciencia, circunstancia que él aprovechó para abusar sexualmente de ella, el acusado lo niega. «Yo no sabía que estaba desnuda bajo las sábanas. Pero de repente se echó encima de mí, así que practicamos sexo», admitió.

En lo que coinciden el procesado y la víctima es en que, en un momento dado, a la segunda le sobrevino un ataque de asma y empezó a vomitar. La joven dice que fue precisamente entonces cuando recuperó la consciencia y al temerse «lo peor», llamó a un amigo para que la fuera a recoger. «Fue más tarde cuando al cruzarnos varios mensajes confirmé que había tenido sexo conmigo sin mi consentimiento, porque me dijo que no había usado preservativo y se ofreció a pagarme la pastilla del día después», manifestó. Las pruebas de ADN constataron la presencia de perfil genético del hombre en el cuerpo de la chica.