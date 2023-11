Marta Laiglesia: "He sentido indefensión por lo imposible que es demostrar lo que no has hecho"

Marta Laiglesia, de 49 años, fue acusada hace un año por su expareja de haber puesto sedantes en una croqueta para apoderarse del dinero de sus cuentas. El asunto saltó a la prensa a raíz de una nota policial y se divulgó en todos los medios de comunicación. Asegura que durante días sufrió la presión mediática y el acoso de cámaras que la esperaban en la puerta de su domicilio. En todo este tiempo, la también abogada y sindicalista se ha mantenido al margen de la opinión pública, pero ahora que el asunto se ha archivado judicialmente y el auto es firme, ha decidido contar cómo lo ha vivido.

¿Qué ha supuesto para usted este año esperando una resolución judicial?

Ha sido un año muy duro, un año en el que he visto sufrir a mis hijos, a mi familia y amigos, y que me ha afectado mucho a la salud, incluso con ingresos clínicos, por una denuncia que se ha demostrado que vamos a llamar ‘irregular’.

El caso tuvo repercusión nacional y generó una atención mediática que se prolongó durante días, ¿cómo lo vivió?

Lo viví con dolor, con miedo, con impotencia y con mucha tristeza, tuve durante días prensa con cámaras en la puerta de mi casa, grabaron a mis hijos....fue horrible. Y digo impotencia y tristeza porque yo ya tenía pruebas sobre la verdad de los hechos. Sentía una profunda indefensión por lo imposible que es demostrar algo que no has hecho. Pero pensé que lo mejor era respetar el trabajo del juez y esperar una resolución. Ahora ya la tengo y además es muy contundente en la exposición de la realidad de los hechos.

El auto judicial concluye que de las pruebas que recopiló la policía, como las grabaciones del bar, no se pueden extraer las conclusiones a las que se llegaron. Como investigada pero también como abogada ¿qué opina de esta actuación?

El juez va más allá, habla de la irregularidad en la obtención de las grabaciones, y llega a decir que hay «falta de veracidad e integridad» en el informe. Como ciudadana me parece intolerable que un cuerpo de seguridad del Estado tome parte en lugar de ser objetivo, que es su obligación; ni qué decir tienen las declaraciones que hicieron en directo en algunos programas de televisión. Como abogada veo irregularidades y, por tanto, faltas a la ley en el proceso.

Es la primera vez que acepta hablar públicamente de lo sucedido. ¿Esto supone pasar página?

Supone hablar y contar desde la calma lo sucedido, y también limpiar la imagen de una madre, de una amiga, de una compañera de trabajo. Hubo muchas, muchísimas personas de todos los ámbitos, personales y también profesionales, que confiaron en mí desde el primer minuto a pesar de todas las mentiras que se contaban; todas y cada una de ellas me ayudaron a poder estar hoy aquí y esto también es mi manera de darles las gracias. Quizá el término pasar página no sea el que defina la situación, pero sí puedo decir que miro hacia adelante como he hecho siempre, con positividad y con un aprendizaje de resiliencia, y, como he dicho, con el agradecimiento a todas las personas maravillosas que tengo alrededor.

¿Piensa adoptar algún tipo de medida? Porque, el auto es firme, contundente y el denunciante no lo ha recurrido.

Muy probablemente emprenderé acciones legales contra quien entienda que ha faltado a la verdad o que ha ayudado a que eso ocurriera.

¿Esas acciones incluyen una posible denuncia por denuncia falsa?

Esto es algo que me reservo para la esfera personal y tome la decisión que tome lo haré siempre pensando en qué repercusión tendría en mis hijos; ellos son lo más importante.

Usted tiene una proyección pública como secretaria general de la Federación de Servicios de CC. OO., ¿le ha afectado a su trabajo?

Ha afectado a una parte de mi trabajo, evidentemente, pero no a la más importante. Puedo decir con orgullo que tanto la dirección de CC. OO. como las personas que la conforman en todo momento me mostraron todo su apoyo y cariño.

Respeto a la presunción de inocencia

La abogada Marta Laiglesia emitió este lunes una dura nota de prensa en la que lamenta que desde algunos medios de comunicación "no se haya mantenido el respeto a la presunción de inocencia" y se "haya dado como verídica una versión de los hechos en fase de instrucción".

En la misma detalla partes del auto del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza que ha archivado la causa, como ayer adelantó HERALDO DE ARAGÓN, tras concluir que de la investigación no se desprende que haya cometido ningún delito. La también secretaria general de la Federación de Servicios de CC. OO. Aragón cuestiona el papel "mediático" que, a su juicio, desempeñaron los portavoces del Cuerpo Nacional de Policía, a los que acusa de "no respetar" la presunción de inocencia. Por esa razón, Laiglesia insta a rectificar a los medios que "se hicieron eco de una información falsa" y y reclama a la policía que reconozca lo que califica de error.

La sindicalista agradeció públicamente el apoyo que desde el primer momento ha recibido de su familia, amistades y compañeros y compañeras de la organización en la que milita. Afirma que sólo estas personas son plenamente conscientes del daño que, a raíz de la divulgación viral de una noticia que califica de falsa, ha sufrido tanto ella como sus hijos, y que le ha impedido durante todo este tiempo desarrollar de forma normalizada su actividad personal y profesional.