Sánchez Quero se reunirá con el Gobierno central para abordar la nueva Romareda

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, se reunirá este jueves con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, para abordar el futuro del estadio. Su pretensión es saber hasta qué punto se puede contar con financiación estatal y si se puede llegar al Mundial con la obra acabada.

Sánchez Quero pretende tener información de primera mano para adoptar una decisión sobre la posible participación de la DPZ, para lo que también quiere recabar la opinión de los dos partidos que lo respaldan, Chunta y En Común-IU, antes de llevarlo a un pleno.

No obstante, exige información al Ayuntamiento de Zaragoza para fijar postura, dado que no le han remitido "ni un papel" y no sabe si lo más adecuado sería la construcción de un estadio que, a su juicio, "se puede ir a 240 millones" de coste o una reforma, como la planteada por el exalcalde Pedro Santisteve, de "coste más reducido", en torno a los 50 millones, tras la consiguiente revisión de precios. "No me inclino por ninguna porque me falta información, pero lo que está claro es que los zaragozanos se merecen un campo en condiciones", ha añadido.

El también líder provincial de los socialistas ha insistido este lunes en que no quiere formar parte "de un nuevo fiasco" del PP sobre el estadio, por lo que también ha requerido la valoración de la Asesoría Jurídica y del resto de servicios de la DPZ que pudieran verse "afectados" por la operación. Así, quiere saber si ven viable formar parte de la sociedad mixta para construir el campo y los plazos para su constitución y la posterior licitación.

Además, pide que los técnicos de la institución provincial le aclaren si el club puede hacer el proyecto o debería salir a concurso y si hay "créditos presupuestarios habilitados" para formar parte de la sociedad o, en su caso, cómo debería hacerse.

Sánchez Quero se ha mostrado, de nuevo, muy crítico con la gestión del proyecto por parte del equipo municipal del PP al organizar un "engaño y una farsa" con la fallida licitación. "El pliego exigía una solvencia técnica y económica que el Zaragoza no tiene", ha señalado antes de argumentar que ni el club dispone de experiencia de construir campos ni un socio privado que dé el respaldo necesario para obtener la financiación.