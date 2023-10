La madre de Laia, la niña asesinada en Zaragoza: "Nunca impuse un castigo cruel a mis hijos"

Nunca resulta fácil escuchar el relato de hechos atribuidos a un acusado por asesinato. Pero el trámite se hace especialmente penoso cuando la víctima es una niña de solo dos años a la que los forenses contabilizaron más de un centenar de lesiones en su pequeño cuerpo, la mayoría fracturas causadas por las torturas sistemáticas a las que presuntamente la sometían tanto su madre como la pareja de esta. La menor se llamaba Laia y vivía, si es que así puede definirse el “infierno” al que estaba sometida, junto a sus tres hermanos en un piso de la calle de Isabel Sánchez Arbós de Zaragoza.

Los supuestos verdugos de la niña, Vanesa Muñoz Pujol, de 30 años, y Cristian Lastanao, de 35, negaron ante el juez instructor los execrables hechos que se les atribuyen, intentaron justificar su conducta y acabaron acusándose mutuamente de la muerte de Laia, ocurrida el 21 de enero de 2021. En cualquier caso, será el jurado ante el que hoy comparecen en la Audiencia de Zaragoza quien emita su veredicto a la conclusión del juicio y decida si ambos o alguno es culpable. Si la respuesta es sí, el castigo que proponen la Fiscalía y las acusaciones particulares -a cargo del padre biológico de la fallecida y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tutela a la hermana mayor de Laia- es la prisión permanente revisable.

“Yo no impuse nunca a ninguno de mis hijos un castigo cruel. Nunca le di guindilla, ni ajo, ni tabasco, ni nada picante a Laia. Tampoco la encerraba en el armario. Jamás le froté con caca la cara. Ni lo hice ni sería capaz de hacerlo”, ha explicado la madre de Laia durante su declaración. Según esta, era consciente del maltrato que Cristian ejercía sobre los niños, “porque les gritaba”, pero “nunca” pensó que podría pegarles con semejante violencia. “Ni lo pensé ni lo vi nunca. Delante de mí no era capaz de tocarles un pelo”, ha señalado.

Al preguntarle cómo no pudo ser consciente de las más de cien lesiones que presentaba el cadáver de Laia, su madre ha insistido en que era la única que trabajaba y pasaba casi todo el día fuera. “Si yo no estoy en casa, no los baño y no los visto, no puedo ver esas lesiones”. Lo que sí ha reconocido Vanesa Muñoz que vio fueron las fotos que el acusado le envió con moratones de Laia, o de la niña colgada de un gancho en la pared. “Y me volví loca, me quedé en shock, no supe qué hacer. Mi reacción fue correr a casa a por mis hijos. Tuve que haber avisado a las autoridades, lo sé. Pero tenía miedo de que me quitaran otra vez los niños, porque mi anterior abogada me advirtió de que si dejaba de tener a un hombre a mi lado podría suceder”, ha declarado.

"Quería denunciar, pero estaba en una situación complicada"

“Yo a mis hijos les vi alguna vez marcas -ha proseguido la acusada su declaración-, pero la explicación que me daba Cristian era que se caían y se pegaban entre ellos. Quería denunciar aquello, pero estaba en una situación muy delicada. No solo tenía en contra a Cristian, también a mi exmarido. Yo estaba sola, no tenía ningún apoyo familiar, nunca lo he tenido. Ni de padre, ni de madre, ni de hermanos. Me he criado con los servicios sociales de Cataluña, a los que tengo terror”. La madre de Laia ha dejado claro que tampoco ha tenido jamás confianza en otros servicios sociales, como los de Baleares o Aragón. “Porque todos actúan igual”, ha dicho, “Y si yo no estaba capacitada para ejercer de madre de mis hijos, el juez no debería habérmelos devuelto”, ha agregado la acusada.

Al referirse al día de la muerte de Laia, la madre ha vuelto a cargar contra Cristian Lastanao. “Cuando llegué del trabajo sobre las 18.30, la vi toda amoratada. Me dijo que al ir a buscarla al colegio se le había caído de los brazos por la escalera y que al subirla al coche se le había caído también. Cuando entré en casa, la tenía tumbada. La niña tenía la tripita mal, pero no la vi en un estado que me hiciera pensar que podría fallecer. Lo achaqué a la gastroenteritis que tenía desde hacía unos días”, ha declarado.

Según ha relatado la madre, cuando fueron conscientes del grave estado de la pequeña, su entonces pareja se la quitó de los brazos y la metió en la bañera a ver si reaccionaba. “Yo después intenté reanimarla mediante el boca a boca. Hice todo lo que pude. Finalmente llamé al 112”, ha contado. “Lo que supe después -ha añadido-, porque me lo contó mi hija Leire, fue que el mismo día de la muerte Cristian le dio a Laia una patada en el abdomen. Y de eso murió”.

Una vez concluida la declaración de la madre de Laia, será ahora el segundo acusado quien de su versión de los hechos. El juicio se prolongará durante toda esta semana y concluirá la próxima, cuando se pronuncie el jurado.