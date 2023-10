Los nuevos Hijos Predilectos de Zaragoza emocionan con sus ejemplos de esfuerzo y superación

La emoción por el triunfo de la Selección Femenina de Fútbol, el emotivo recuerdo a la carismática actriz Laura Gómez-Lacueva, la importancia del juego como motor social y el sentimiento zaragocista de Cristian Álvarez han inundado este sábado el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza en la entrega de Medallas y Distinciones previa al pregón.

El acto -al que han asistido el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández; el consejero de Fomento, Octavio López, el titular de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro y el exalcalde Juan Alberto Belloch, entre otros- ha servido también para reconocer y conceder a Carreras Grupo Logístico, que este 2023 celebra su 90 aniversario, la Medalla de Oro de la ciudad.

Su presidente, Miguel Carreras, ha admitido que cuando conoció que iban a recibir la Medalla de Oro se quedó sorprendido. "Nos preguntamos qué méritos habíamos hecho para obtenerla. Lo nuestro ha sido lo natural. Hemos recibido distinciones y premios a nivel personal y empresarial, pero este nos ha desbordado. Tiene un prestigio tremendo y no he parado de recibir mensaje de felicitación de todos los sitios", ha afirmado. También ha sido claro respecto a su futuro y el de su sede. "Somos aragoneses, ¿dónde vamos a estar?", ha manifestado, reconociendo que a veces les han tirado los tejos desde otras ciudades para que desarrollasen en ellas sus proyectos internacionales. "Pero no pensamos movernos. Vamos a continuar trabajando paseando el nombre de Zaragoza por España con mucho orgullo y dignidad", ha subrayado, confiando también en que la historia del Grupo continúe muchos años más de la mano de sus 13 nietos.

Acto de entrega de medallas y distinciones de la ciudad de Zaragoza 2023. Oliver Duch

La propia alcaldesa, Natalia Chueca, ha querido destacar la "pujanza" de empresas como Carreras Grupo Logístico, que ha contribuido a que Zaragoza se haya convertido en la cuarta ciudad de España. "Ha demostrado estos 90 años que es un ejemplo de constancia, tenacidad, esfuerzo e ingenio aplicado al mundo de la logística, un sector del que dependemos millones de personas cada día", ha apuntado. También ha destacado que la empresa se haya mantenido "fiel a sus orígenes" pese a su crecimiento internacional y continúe teniendo su sede principal en Zaragoza. "Esta Medalla de Oro quiere ser también un estímulo para que sigáis siendo una empresa pionera que se comprometió hace años ya, antes que nadie, con el medioambiente, la reducción de emisiones, el uso de biocombustibles y la producción de hidrógeno", ha incidido, ensalzando su cara más solidaria en momentos como la guerra de Ucrania o su apuesta por la innovación de la mano de la Universidad de Zaragoza.

La campeona del mundo Salma Paralluelo, reconocida como Hija Predilecta, ha sido especialmente breve. "Soy la única que no se ha preparado nada", ha afirmado, tímida, antes de empezar. Pese a todo, ha querido dar las gracias a su ciudad. "Aquí he crecido y me he desarrollado. La llevo allá donde voy. Tengo recuerdos inolvidables, una experiencia increíble que llevaré siempre conmigo, sintiéndome maña", ha dicho.

Acto de entrega de medallas y distinciones de la ciudad de Zaragoza 2023. Oliver Duch

Especialmente emotivo ha sido el recuerdo a la 'oregonesa' Laura Gómez-Lacueva, Hija Predilecta a título póstumo. En su nombre, Torsten Weber ha asegurado que este era un momento "triste y bonito a la vez". "Laura ha dejado un vacío enorme, casi es palpable. Todo el tiempo nos llegan mensajes de cariño y amor. Vivimos la gratitud y la tristeza más profunda. Pensaba que no se podía sentir ambas cosas a la vez, pero sí. Aunque parezcan cosas opuestas, vienen de la misma fuente: el amor", ha apuntado. Mientras, su inseparable Roque, el actor Luis Rabanaque, ha recordado que Laura también fue actriz de la PAI, por lo que hoy será doblemente Hija Predilecta. "Es muy raro no compartir con ella la distinción más bonita de cuantas ha recibido", ha admitido, recordando los momentos vividos juntos en los festivales de cine de la Comunidad o mientras grababan 'Oregón TV'. "Laura estaba muy orgullosa de la ciudad, y viceversa. Llevó su origen siempre a gala en cada entrevista, siempre decía que vivía en Zaragoza. Triunfó desde el primer momento que se puso frente a la cámara. Era talentosa, muy trabajadora y absolutamente generosa con sus compañeros", ha señalado sin poder contener la emoción.

Acto de entrega de medallas y distinciones de la ciudad de Zaragoza 2023. Oliver Duch

También con la voz quebrada, el portero del Real Zaragoza, Cristian Álvarez, nombrado Hijo Adoptivo, ha reconocido que cuando llegó a la ciudad en 2017 estaba perdido. "Me había roto mental y emocionalmente un año y medio atrás. Me había retirado de la práctica del fútbol. Zaragoza me encontró e hizo que poco a poco yo me haya ido encontrando a través de ella. Aún sigo en esa búsqueda", ha asegurado. Y pese a no poder prometer que se quedará en la ciudad hasta el final que sus días, como tampoco se lo pudo prometer a Rosario, su "amada" ciudad natal", sí ha recalcado que nunca se irá del todo. "Allá donde esté, siempre estaré regresando. Porque mi brújula interior, mi norte ya siempre marcará a Zaragoza".

Mientras, en representación de la Promotora de Acción Infantil (PAI), Tintín Pons, ha agradecido que se reconozca el juego como una herramienta de transformación social. "Ahora somos 11 personas, pero sabemos que esta distinción es para todos los que han sido parte en otros momentos. Hemos cambiado en forma, pero hemos crecido y seguimos haciéndolo. Estamos orgullosos de mantener nuestro espíritu. Nacimos en 1979, año internacional del niño, y, desde entonces, reivindicamos la importancia del juego en la infancia", ha dicho.