El Mundial 2030 apremia a las instituciones a desbloquear la nueva Romareda

Ya no hay margen para las dudas. La decisión de la FIFA de conceder a España, Marruecos y Portugal obliga a las instituciones aragonesa a acelerar las conversaciones para desbloquear, de la mano del Real Zaragoza, la nueva Romareda. “Todo el mundo tiene que cerrar filas con el nuevo estadio”, han coincidido fuentes consultadas.

La noticia ha caído como una bomba entre los responsables institucionales que estos días están trabajando en la definición de un modelo jurídico y económico para el nuevo estadio después del varapalo que supuso la decisión del club de no participar en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Todos hacen una lectura positiva y consideran que la decisión puede actuar como acelerante del consenso que ha faltado en los proyectos de estadio hasta ahora fallidos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho una lectura en esta línea. “Es una oportunidad única para poner a nuestra ciudad en el mapa e impulsar un proyecto estratégico como la nueva Romareda”, ha dicho la regidora en la red social X, antes Twitter.

“La decisión de la FIFA nos compromete más como gobierno y será un estímulo para garantizar la colaboración entre instituciones desde la unidad y el consenso. Zaragoza tiene que estar en el Mundial 2030 y nos vamos a dejar la piel para lograrlo”, ha añadido.

🏆⚽️🌍 Magnífica noticia para #España, #Zaragoza y #Aragón.



Una oportunidad única para poner a nuestra ciudad en el mapa e impulsar un proyecto estratégico como la nueva Romareda.



La decisión de la FIFA nos compromete más como gobierno y será un estímulo para garantizar la… pic.twitter.com/MVOvOrisaT — Natalia Chueca (@ChuecaNatalia) October 4, 2023

En este momento, indican fuentes consultadas, todo está encaminado para que el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el club formen parte de la sociedad que debe impulsar el estadio diseñado por Idom y César Azcárate por parte del Real Zaragoza. La incógnita es si la decisión de la FIFA empujará al PSOE, a través de la Diputación de Zaragoza, a participar en la operación.

De momento, estaba previsto que esta semana se reunieran Natalia Chueca, y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, pero de momento ese encuentro ya se ha postergado hasta después de las Fiestas del Pilar. Está por ver si el Mundial 2030 disipa la tensión que han manifestado las dos instituciones durante los últimos días.

Al margen del acuerdo institucional, la clave también es cómo afecta a los plazos y a las opciones de la ciudad para ser una de las sedes elegidas. Fuentes municipales indicaron que el nuevo escenario deja en 10 el número de sedes, frente a las 11 que había hasta ahora, hecho que no es positivo. No obstante, la confianza en las instituciones aragonesa es máxima y se considera que no puede quedar fuera Zaragoza. “La cuarta ciudad de España tiene que estar en el Mundial”, insisten.

La @rfef me confirma que no se ha adoptado decisión definitiva con respecto a las sedes que España tendrá en el mundial 2030. Desmiento que Zaragoza haya sido descartada.



Zaragoza va a ser firme competidora con el resto de ciudades candidatas. A por el #Mundial2030 !!! — Víctor Serrano Entío 🇪🇸 🇺🇦 (@vmse10) October 4, 2023

Hay que tener en cuenta que juega a favor de Zaragoza que hay comunidades autónomas con dos sedes posibles, como Andalucía (Sevilla y Málaga), País Vasco (San Mamés y Anoeta), Galicia (Vigo y La Coruña) o Cataluña (Nou Camp y el estadio del Español). Lo que sí queda claro es que la final del Mundial 2030 se celebraría en el estadio Santiago Bernabéu.

Aunque ha habido medios que indicaron que Zaragoza estaba ya fuera de la carrera del Mundial, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha desmentido que esto sea así. “La Real Federación Española de Fútbol me confirma que no se ha adoptado decisión definitiva con respecto a las sedes que España tendrá en el mundial 2030”, ha escrito en la red social X. “Zaragoza va a ser firme competidora con el resto de ciudades candidatas”, ha manifestado.