La sección 'Sin Barreras' de HERALDO, galardonada por la ONCE

El Teléfono de la Esperanza de Aragón, Ricardo Álvarez Domínguez, Pikolín, la Brigada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Zaragoza y la sección 'Sin Barreras', de HERALDO, son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE 2023, la máxima distinción institucional que concede anualmente a nivel autonómico.

Estos premios distinguen la labor solidaria de personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que se han comprometido a llevar a cabo una labor solidaria desde sus diferentes ámbitos que se identifica con los valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social ONCE. En concreto, los galardones reconocen a los ganadores por la promoción en su entorno y en su ámbito territorial de influencia de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón 2023 ha estado presidido por José Luis Catalán Sanz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, y formado por Raquel Pérez Valcárcel, delegada de la ONCE en Aragón, Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE, Ruth Quintana Sañudo, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, Beatriz Barrabés Romeo, directora del Centro Territorial de RTVE en Aragón, Marta Valencia Betrán, presidenta de CERMI Aragón, Elena Pérez Beriain, periodista de HERALDO’, Ana Sancho Egido, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector Aragón, y Ángel Val Pradilla, director Gerente IASS del Gobierno de Aragón.

El Teléfono de la Esperanza de Aragón ha recibido el premio en la categoría Institución, Organización, Entidad, ONG, por su prestación, durante 50 años, a través de su voluntariado de atención telefónica permanente y de profesionales voluntarios del área psicosocial, un servicio de forma anónima, aconfesional y gratuito, esencial a la Sociedad.

Ricardo Älvarez Dominguez ha sido distinguido con el premio a Persona Física de la Comunidad Autónoma, por ser un referente en el movimiento reivindicativo del activismo social y promover la cooperación internacional y la justicia social dentro y fuera del territorio aragonés, y contribuir además a la creación de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

El premio Empresa ha sido para Pikolin, por su apuesta por la integración laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, colaborando activamente con entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones de mejora en la empleabilidad.

La Brigada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Zaragoza ha sido reconocida con el premio Estamento de la Administración Pública, por su inmenso trabajo divulgativo y preventivo a colectivos de personas con discapacidad, personas mayores, escolares, etc., en cuestiones tan importantes como la prevención de robos, timos, violencia de género, acoso escolar, Internet, pornografía, acoso en redes sociales, juego ilegal o drogas, entre otros.

Finalmente, HERALDO ha recibido el premio Progama, Artículo o Proyecto de comunicación por la sección 'Sin Barreras', donde semanalmente se elaboran artículos en los que diferentes entidades dan a conocer sus nuevos proyectos e iniciativas, así como sus demandas y reivindicaciones.