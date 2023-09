Serrano: "Afrontar La Romareda en el fragor preelectoral no propició el consenso. Fue un error por parte de todos"

¿Por qué esta vez tampoco ha salido la operación Romareda?

Lo ha explicado el Real Zaragoza. No ha salido porque un recurso de Podemos en el Tacpa generó inseguridad jurídica y eso ha espantado al inversor. Los propios informes, tanto de Idom a instancia del Real Zaragoza, como los que se elaboraron por catedráticos y expertos de la Universidad de Zaragoza, decían que las rentabilidades rondaban el 7%. Es un porcentaje en el que una inversión puede ser atractiva o no, a efectos de los departamentos de riesgos financieros. En ese equilibrio, la inseguridad jurídica artificial que creó Podemos con su recurso ha sido fundamental.

¿Qué le diría a la afición?

Que va a haber campo. Que es una necesidad. Los políticos tenemos que estar a la altura. Ya no solamente de los zaragocistas, sino de los ciudadanos, que no entienden que no haya consenso.

¿Se ha sentido molesto con el club por renunciar al proyecto?

No. Con el Zaragoza ha habido un clima siempre de colaboración. Es una pena que se haya espantado una inversión que nos traía el mejor proyecto posible, porque el inversor hacía que no hubiese ni un euro de dinero público, además de ser magnífico. Con el Real Zaragoza no solamente no ha habido o no puede haber un clima de malestar, sino que vamos a seguir en la senda de la cooperación para conseguir juntos el objetivo de tener un campo de fútbol.

¿Hace alguna autocrítica?

Esta operación ha tenido en los cuatro años anteriores dos problemas. Uno, los dos años de paréntesis de la covid. Y otro, tener que afrontar el tramo final de las decisiones en pleno fragor preelectoral. Eso no propició un clima de consenso y eso fue un error por parte de todos. Ahora tenemos la oportunidad, por las nuevas mayorías en las instituciones, de configurar ese consenso, al que la alcaldesa ha apelado de manera sincera y para el que tenemos la confianza de poder contar, y así queremos que sea, con el PSOE.

Tras la carta del presidente de la Diputación Provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, que rechazaba hacer aportaciones económicas y pedía la dimisión de la alcaldesa, ¿es posible un pacto?

Espero que sí, porque los zaragozanos no entenderían que la única institución importante gobernada por el PSOE no quiera ayudar. La Romareda es un proyecto que trasciende ideologías.

Una parte y la otra se siguen intercambiado reproches. No parece el mejor clima.

Todos podemos mejorar el clima. El primer paso lo ha dado la alcaldesa. Ha enviado al señor Sánchez Quero una carta en la que sinceramente tiende la mano y que hace algo muy importante: hacer como que no leyó la carta anterior.

Pide acuerdo al PSOE, ¿pero qué va a hacer el PP para facilitarlo?

El PSOE nos ha pedido una junta de portavoces en la que la alcaldesa vaya informando de los avances y nosotros votamos a favor. Y eso es una buena manera de empezar.

Víctor Serrano, en un momento de la entrevista. Toni Galán

¿Hay tiempo para salvar el proyecto? La candidatura del Mundial se va a resolver en 2024.

La decisión del Zaragoza de encargar el proyecto es importantísima. Eso nos va a permitir tener un plazo de ocho meses para resolver la pata política, la jurídica y la económica. Todas las decisiones tienen que pasar por el salón de plenos y eso requiere sus tiempos. Pero podemos llegar, los plazos del Mundial no están comprometidos.

Ya se está hablando de una sociedad con el Gobierno de Aragón y con el club. ¿Cómo se articularía?

Lo primero que falta es si en esa sociedad va a estar solamente el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, o va a haber alguna otra institución o empresa privada que pudiera aportar. Eso está por definir.

¿Cuándo se conocerá la solución?

Pronto. A lo largo de octubre tenemos que salir a la opinión pública con una hoja de ruta. La alcaldesa no ha perdido ni un minuto.

¿Cuánto debería aportar el club?

Me va a permitir que no le conteste porque el Real Zaragoza lo que sí que nos ha dicho y ha demostrado, dando pasos como encargar el proyecto, es que va a participar. Si yo no soy capaz de decir qué aportación tendría el Ayuntamiento, mucho menos qué deberían aportar los demás.

¿Ya se ha hablado con el club?

Próximamente habrá una reunión formal y ha habido contactos. Pero tenemos que esperar, del mismo modo que hemos hecho con el Gobierno de Aragón, a que la alcaldesa se reúna con el club.

¿Acudirá una recalificación para financiar la parte municipal?

Ya veremos, hasta que no sepamos qué parte corresponda al Ayuntamiento está por determinar.

En 2020 se preparó una modificación del PGOU para financiar el estadio. ¿Se activará ahora?

Primero tenemos que saber cuánto financiamos, qué financiamos y cómo lo financiamos. Nuestro máximo interés es no tener que financiar el 100%, evidentemente. Y una vez que tengamos todas esas fórmulas, uno no tiene que ser depositario de la totalidad de su aportación desde el inicio. Una obra se va certificando y se va pagando conforme va transcurriendo la obra.

¿El proyecto diseñado por César Azcárate se va a mantener o se va a ver reducido por el hecho de que ya no lo pague el club?

Es el proyecto que queremos ejecutar. Nuestro objetivo, y en eso no hay plan B, es ejecutar exactamente ese proyecto.

Entonces no va a dar recortes, no se va a hacer un estadio menor, con menos capacidad.

No está previsto ni contemplado por nadie.

¿Es posible el traslado?

Es imposible. Cambiar la ubicación es ir en contra de lo que en un proceso participativo modélico y transparente. Pero es que no hay suelos aptos en la ciudad para acoger este proyecto. Y no hay alternativa a la ubicación tampoco en el cumplimiento de los plazos.

¿La Romareda tiene capacidad de aguantar mucho más tiempo?

Desde el punto de vista de la estabilidad y de la seguridad, pasa sus revisiones y no hay por qué preocuparse. Pero La Romareda presenta un estado lamentable. Por eso quisimos eliminar del debate la posibilidad de una mera reforma. Eso es inviable por varios motivos. No se cumplirían con las exigencias de FIFA para celebrar un Mundial. Seguiría siendo muy difícil la utilización del equipamiento para celebrar grandes eventos. Y tres, trabajar ahora en un proyecto de reforma también desde el punto de vista del tiempo nos impediría celebrar el Mundial.

Antes de la elecciones se anunció un acuerdo para el Portillo, pero no acaba de ver la luz.

No ha habido ni un solo paso atrás, al revés, ha habido pasos adelante, con una lentitud y un ritmo que no es, desde luego, el que a mí me gustaría. Pero se ha trabajado en la reparcelación, se ha licitado ya el proyecto de urbanización y la ejecución de la zona verde del Portillo tiene que ser una realidad en estos próximos cuatro años. Pero yo espero que en dos.

¿Cuándo podrían empezar obras?

Espero que en año, año y medio.

¿Y Aceralia, que también se ha anunciado antes de las elecciones?

Va a haber noticias muy pronto. Yo creo que llevaremos a aprobación definitiva muy pronto una ordenación que va a satisfacer a todos, a los vecinos, a los propietarios de suelo, a los que están ahora también ejerciendo ahí una actividad. Antes de que acabe resuelto el año, llevaremos a aprobación el plan de Aceralia.

¿Qué habría que hacer con el colegio María Zambrano?

Pues yo creo que lo primero es atender a la ciencia. Y cuando el Colegio de Ingenieros de Caminos, un informe del Gobierno de Aragón anterior, un informe del Gobierno de Aragón actual y un informe completísimo del Ayuntamiento de Zaragoza dicen que con la ejecución de estas infraestructuras y ante una tormenta de incluso el doble de la que cayó, el colegio es seguro, yo creo que hay que atender a esa realidad.

Los geólogos y geógrafos han dicho que son insuficientes esas medidas y que habría que trasladar el colegio.

Sí, pero el Colegio de Geólogos y de Geógrafos elaboró esas conclusiones sin saber qué iba a hacer el Ayuntamiento de Zaragoza. No sabían que el Ayuntamiento de Zaragoza va a trabajar aguas arriba en la laminación del barranco, que se va a ampliar el caudal de las tuberías de evacuación, que se va a trabajar en sensores y en planes de emergencias aguas arriba y que además se va a completar la ejecución del muro completo del María Zambrano, la Z30, junto con, en paralelo, un canal perimetral de más de dos metros de ancho que va a canalizar el agua.

Da la impresión de que parece que se queda un poco atrás esa idea de trasladar el colegio.

Es que esa decisión no le corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza.

Uno de los proyectos pendientes es el Huerva.

Los proyectos que nos marca la alcaldesa van a ser la Romareda, va a ser el Huerva y va a ser la Ciudad del Deporte. Y, por lo tanto, eso es lo que centra atención. Sin olvidarnos de equipamientos muy importantes para nuestros vecinos. No me quiero olvidar ni de la escuela infantil de Arcosur, de las piscinas de La Almozara, de que los vecinos de Hispanidad llevan 20 años pidiendo un centro cívico, además del proyecto de que tenemos en Jesús y María.

¿Y cuando van a empezar las obras del Huerva?

A lo largo del 24.

¿Habrá nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

Estamos trabajando en la estrategia metropolitana 2030, cuyos trabajos servirán de avance para un nuevo Plan General. Pero por los plazos que determina la propia Ley de Urbanismo de Aragón, corresponderá a la próxima corporación, no a esta, decidir si se va a uno nuevo o no.

¿Se van a poner en marcha nuevos suelos para viviendas?

Todo el sector de los 38, la franja de suelos comprendida entre el Príncipe Felipe y La Paz. Esos desarrollos, de una manera sosegada, tienen que salir adelante.

La pasada corporación de Península supermanzanas, pero al final no lo hizo porque hubo problemas con Vox. ¿Lo volverá a intentar?

El señor Calvo y yo tenemos que volver a hablar de esta cuestión. Yo voy a intentar que el señor Calvo vea los beneficios que tiene integrar el campus universitario, algo en lo que la Universidad de Zaragoza sigue interesada, con la ciudad. Pero también le digo que el señor Calvo va a tener mucho que opinar y mucho que decir con arreglo a esta cuestión porque es verdad que yo sé que es un proyecto que en la dimensión que tenía no le gustaba y mi obligación es hablar con él e intentar convencerlo.

¿Qué va a hacer con la depuradora de La Cartuja, cuya vida útil acaba ya?

Zaragoza es la única ciudad de España que ha pagado a pulmón la depuradora y ahora tenemos que contar con la ayuda del Gobierno de Aragón. Tenemos que dimensionar primero, ver qué capacidad financiera hay y qué aportación hace el Gobierno de Aragón.

Dirige las dos consejerías más inversoras y es portavoz del gobierno ¿Es el nuevo hombre fuerte del gobierno municipal?

No, en absoluto. Yo soy uno más del equipo y en el que trato de esforzarme mucho y de trabajar mucho para estar a la altura del resto de mis compañeros, que es gente más inteligente que yo y gente más trabajadora que yo.

Figura en las listas del PP como independiente. ¿Se afiliará al PP como hizo la exconcejal y ahora diputada Carmen Herrarte?

Cuando yo tomé la decisión de concurrir como independiente en las listas del PP entenderá que es porque es un partido con el que me siento plenamente identificado. Yo creo que el Partido Popular hoy es la defensa de la igualdad en España, de la igualdad independientemente de en qué territorio del país hayas nacido. Yo creo que el Partido Popular es también el partido de la igualdad de oportunidades, es el partido de la conciencia social. Y yo creo que la militancia no en un partido a veces es cuestión de rellenar una ficha, pero si a lo que usted se refiere es a compartir los valores, comparto plenamente esos valores porque son los que toda mi vida he defendido.

¿Eso es un sí?

Es un probablemente.