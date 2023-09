Azcón promete “arrimar el hombro” con la nueva Romareda sin concretar aún la aportación del Gobierno de Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha prometido este jueves "arrimar el hombro" con la nueva Romareda, sin concretar todavía cuánto dinero aportaría el Ejecutivo autonómico para sacar adelante el proyecto. El líder regional ha asegurado en su primera visita institucional al Ayuntamiento de Zaragoza que la DGA "apoyará" al Consistorio para que la ciudad tenga un estadio a tiempo para el Mundial de Fútbol de 2030. "Ahora el presidente autonómico no solo se siente concernido, sino que está involucrado. Ya toca”, ha dicho tras reunirse con la alcaldesa, Natalia Chueca, y los portavoces de los grupos parlamentarios.

Según ha dicho, "es el Ayuntamiento el que deberá liderar el proyecto". También ha asegurado que el Real Zaragoza va a seguir jugando “un papel fundamental”. No ha querido entrar, sin embargo, en detalles sobre el modelo que elegirán las instituciones para construir el estadio ni en qué porcentaje asumiría cada institución. "Cada día tiene su afán. Cuando la fórmula esté definida, el equipo de la alcaldesa la dará a conocer. Seguro que responderá a las necesidades de la ciudad y del Ayuntamiento", ha agregado.

"Lo ocurrido no es bueno para la ciudad ni para el club"

Azcón tiene claro que lo ocurrido "no es bueno para la ciudad ni para el club". "Muestra la peor cara de la política. Se ha creado un perjuicio para la ciudad de Zaragoza y ahora habrá que optar por un modelo distinto en el que los zaragozanos y los aragoneses van a tener que colaborar con sus impuestos", ha señalado.

Las próximas reuniones de la alcaldesa

La visita del presidente autonómico ha servido para iniciar una ronda de contactos que, previsiblemente, continuará en las próximas semanas. Chueca ha enviado este jueves una carta al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, para invitarle al Ayuntamiento y "explicarle el proyecto y la conveniencia del mismo". Lo ha hecho apenas una semana después de que se conociera el escrito dirigido por el líder provincial a la regidora, en el que la acusaba de buscar únicamente "el márquetin y la foto".

La alcaldesa también prevé reunirse próximamente con el Real Zaragoza, y no cierra la puerta a que entidades financieras terminen formando parte de la solución. Sí tiene claro que el proyecto en el que se basarán será el de César Azcárate. "Hay un factor muy importante. Necesitamos legar a tiempo para poder ser subsede del Mundial. No podemos perder el trabajo que se ha hecho. Lo que nos garantiza cumplir los plazos es el proyecto que tenemos, no otro ni una reforma del estadio", ha recalcado.

"Un nuevo clima de colaboración, entendimiento y lealtad"

Con esta reunión, los dos dirigentes han querido inaugurar "un nuevo clima de colaboración, entendimiento y lealtad". Por este motivo, desde el Consistorio han decidido suspender los dos procesos judiciales que se abrieron durante la pasada corporación contra el Ejecutivo de Javier Lambán por la polémica de las competencias impropias y el fondo incondicionado de 20 millones de euros que recibía el Consistorio. “Entonces se vio que por la vía del consenso no era posible. Pero ahora va a haber diálogo. En los próximos 60 días, nuestros equipos van a llegar a un acuerdo”, ha prometido la regidora.