Sustrae un trozo de carne en una tienda y agrede a los empleados al ser descubierta

Una mujer de 46 años que hurtó un trozo de carne en un supermercado de la avenida de César Augusto terminó detenida por robo con violencia tras enfrentarse a los empleados que la descubrieron.

El suceso se produjo en la tarde del pasado martes. La mujer, E. C. A. C., entró a la tienda y cogió varios productos a la vista de todos, pero también un trozo de carne que guardó en su bolso. Al pasar por caja pagó una bandeja de champiñones y un paquete de arroz, pero no la carne. Antes de salir de la tienda fue interceptada por los empleados.

La cosa no habría llegado a mayores o se habría quedado en un hurto (la carne costaba 25 euros) si no hubiera sido porque la mujer se enfrentó a empujones con ellos y a uno le dio un puñetazo.

Los trabajadores bloquearon la puerta de salida al tiempo que avisaron a la Policía Local. La patrulla que llegó al lugar visionó el vídeo de las cámaras de seguridad en las que se apreciaba tanto el hurto como la agresión que le siguió para intentar huir del establecimiento. Cuando preguntaron a E. C. A. C. por lo ocurrido, contestó que lo había hecho porque no tenía dinero para comer.

Los agentes la trasladaron a dependencias policiales y fue puesta a disposición judicial por robo con violencia. Tras declarar en el juzgado, asistida por el letrado Luis Ángel Marcén, del despacho de Carmen Sánchez, quedó en libertad pendiente de juicio.

Sorprendidos con 24 sillas de una terraza robadas

Por otra parte, la Policía Local detuvo a R. G. P. E., de 47 años, y D. L. G. E., de 40, por sustraer 24 sillas de la terraza de un bar de Vía Univérsitas. Según fuentes del 092, los agentes localizaron a las 2.45 en la mencionada calle una furgoneta en cuyo interior se almacenaban 24 sillas.

Tras hacer las gestiones oportunas, descubrieron que el mobiliario pertenecía a un establecimiento de las inmediaciones. Además, comprobaron que las placas de matrícula de la furgoneta habían sido alteradas para inducir a confusión en uno de los números para dificultar su identificación. Por esta razón, los dos hombres fueron detenidos por un delito contra el patrimonio.

Además, agentes de este cuerpo arrestaron a D. C. M., de 40 años, por poseer distintas cantidades de ‘speed’, marihuana y sustancias para adulterar la droga. La detención se llevó a cabo después de que los agentes observaran un vehículo mal aparcado en la calle de Albareda.

El nerviosismo que mostró su conductor al ser interpelado les llevó a sospechar y a hacer un cacheo superficial. Igualmente fueron arrestados M. Y. C, de 42 años, y M. G. M, de 35, después de hacer un giro prohibido con su coche en el Coso. M. Y. C. se apeó con la excusa de irse a trabajar mientras se tramitaba la denuncia, pero los agentes la sorprendieron con bolsitas con marihuana, cocaína y ‘speed’.