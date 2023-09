La Audiencia de Zaragoza suspende el juicio contra un pederasta que llegó borracho

Óscar M. M. volvió a conseguir su propósito de no ser juzgado. Si en enero renunció in extremis a su abogado defensor y el tribunal tuvo que aplazar la vista para que nombrara a otro y le diera tiempo a ilustrarse sobre el asunto, este lunes no tuvo mejor idea que acudir borracho a la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El estado de ebriedad fue evidente y los magistrados y la fiscal valoraron que no estaba en condiciones de declarar ni de entender las decisiones que pudieran acordarse contra él. No en vano, se juega siete años de cárcel por un delito de pornografía infantil agravado por atañer a menores de 16 años y por que Óscar M. M. es reincidente.

El hombre, de 42 años y natural y vecino de Zamora, llegó a la Audiencia oliendo a alcohol y ya se mostró quejoso con los dos fotógrafos de Prensa que estaban en los pasillos esperando el comienzo de la vista oral. No obstante, se sentó y se durmió un rato. Poco después se entrevistó con su abogado defensor, el cual le propuso llegar a un acuerdo con la fiscal, lo que le hubiera supuesto una rebaja de la pena siete a cuatro años de cárcel con la condición de que reconociera los hechos.

En un principio, Óscar M. M. se mostró conforme y autorizó a su letrado para que comunicara al tribunal que aceptaba el pacto. Sin embargo, cuando los magistrados de la Sección Sexta empezaron la vista oral y le preguntaron si estaba de acuerdo con lo hablado, dijo que no. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaba ebrio y decidieron aplazar el juicio.

Una vez desalojada la sala y mientras el tribunal cuadraba en la agenda una nueva fecha, su abogado, en los pasillos, le explicó de nuevo el acuerdo incidiendo en que era una buena oportunidad para él. El acusado -después de estar un rato diciendo en voz alta: "Yo me marcho a Zamora, paso de volver a Zaragoza- cambió otra vez de opinión y le dijo que aceptaba el trato.

Pero cuando el letrado comunicó la nueva decisión al tribunal este le trasladó que ya no era posible y que su cliente no estaba en condiciones de someterse a un juicio. También, que la vista se aplazaba hasta el 8 de enero.

Óscar M., condenado en 2018 por exhibicionismo y provocación sexual a una menor, fue detenido por la Policía de Zaragoza después de que una mujer denunciara que había detectado en la web un varón que buscaba niña con sobrepeso para tener acceso carnal con ella. La mujer se ganó su confianza y él le envió fotografías de menores siendo abusados o en explícita actitud sexual. Los agentes encontraron en su casa tres discos duros con unos 400 archivos de contenido pornográfico infantil.