Pillados in fraganti tres hombres en Zaragoza que habían marcado varios pisos para robar

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de tres hombres de 43, 48 y 53 años de edad respectivamente como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en domicilio.

Los hechos sucedieron el pasado día 10 de septiembre sobre las 3.00 cuando una persona alertó al 091 de que un grupo de personas habían abierto el portal de un edificio de una patada para posteriormente observar las puertas de los diferentes domicilios.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano fueron los primeros en llegar a un edificio de la calle Valimaña, en el barrio Jesús, y observaron a tres personas escondidas en la última planta. Enseguida confirmaron que no iban con las manos vacías: llevaban varias ganzúas e imanes, un destornillador, lana, entre otros objetos sospechosos, y más de 800 euros en efectivo.

Objetos y dinero incautado por la policía P. N.

Puertas marcadas con un hilo de pegamento

Los policías también comprobaron que existían varias puertas marcadas con un hilo de pegamento, casi inapreciable para el ojo humano. Gracias a la colaboración ciudadana y la rapidez de los efectivos policiales se consiguieron frustrar varios robos con fuerza en domicilios.

Los detenidos, según apunta la Policía en una nota, que carecían de antecedentes, ya que suelen ser grupos que vienen del extranjero exclusivamente a cometer delitos, pasaron a disposición judicial, ante el Juzgado de Instrucción Tres en funciones de guardia, decretando para ellos libertad con cargos.

Consejos para tu propia seguridad:

La Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones para ayudar a proteger nuestra casa ante posibles roos.

◦ Cuando salgas de casa, las puertas y ventanas de acceso a la vivienda deben estar cerradas, sobre todo accesos a patios, ya que son zonas desprotegidas y con riesgo mínimo para los delincuentes.

◦ Siempre que salgas de casa, aunque sea por un instante, cierra la puerta con llave.

◦ Si has perdido tus llaves o acabas de mudarte, cambia las cerraduras.

◦ Siempre que sea posible, guarda los objetos de mayor valor en una caja de seguridad. Además, realiza un inventario con fotos de dichos objetos, incluyendo número de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y personalízalos con alguna marca. Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.

◦ Cuida que la abundancia de correo en tu buzón no delate tu ausencia: pídele a algún vecino de tu confianza que te lo retire con frecuencia.

◦ No cuentes ante desconocidos ni en redes sociales tus planes de veraneo: podrías dejarles demasiadas pistas si sus intenciones no son buenas.

◦ Todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas, y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas, encendiendo y apagando luces y algunos electrodomésticos de la casa en horarios distintos...

◦ Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres. Llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas.

◦ No facilites la entrada en tu inmueble a personas desconocidas.

◦ Exige siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confírmala telefónicamente.

Si te vas de vacaciones

▪ Instala una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma.

▪ No desconectes el timbre de la puerta. Es una señal inequívoca de ausencia.

▪ No divulgues tu ausencia a los vecinos, comunica sólo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarte.

▪ Deja la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón.

Por último, si observas gente extraña o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle, si escuchas ruidos en viviendas desocupadas o ante cualquier síntoma que te haga presumir la comisión de un hecho delictivo en tu vivienda o en la de tus vecinos, ponte en contacto con la Policía en el 091.