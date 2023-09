Cuándo entra en vigor la Ley de Bienestar Animal que obligará a asegurar más de 190.000 perros en Aragón

En 2022 había censados más de 190.000 perros en Aragón. Desde 2019 la presencia de animales de compañía ha aumentado un 10% en toda la comunidad, especialmente en Zaragoza y cada vez hay más personas que han incorporado un perro a su familia. La entrada en vigor el de la Ley de Bienestar Animal el próximo 29 de septiembre obligará a los dueños de estas mascotas a contar con un seguro de responsabilidad civil que antes solo era necesario para los propietarios de perros considerados peligrosos.

La normativa estatal aprobada en marzo dicta en el punto 3 del artículo 30 que las personas que sean titulares de perros "durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente".

En qué consiste el seguro y desde cuándo es obligatorio

El seguro de responsabilidad civil al que obliga la Ley de Bienestar Animal desde el 29 de septiembre es una póliza que cubre los daños que pueda ocasionar un animal a terceros. Este es el caso de accidentes como una mordedura a un viandante, o realizar desperfectos en bienes ajenos, entre otros. Las aseguradoras ofrecen este seguro a un precio de entre 25 y 40 euros al mes según la compañía aseguradora que se contrate. Sin embargo, un seguro que tenga cobertura veterinaria y de accidentes tiene un precio de 230 euros anuales.

Cuál es la multa por no tener seguro

Desde el Ministerio de Derechos Sociales ha asegurado que "no se multará de momento a los perros que no tengan seguro en las comunidades donde todavía no es obligatorio" hasta que se lleve a cabo el "desarrollo reglamentario de la ley" que se tendrá en otoño.

Cuando esto ocurra, el artículo 76 de la norma explica que las multas por no contar con el seguro variarán desde una sanción de 500 euros a 10.000 si se diera el caso de el animal perro cause algún accidente grave. Además, la sanción no exime al dueño de pagar los daños que cause el can.

Estadística de perros censados en Aragón

Loading...

En 2021 se dieron de alta 28.023 nuevos perros en Aragón, según los datos aportados por el Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza. En Zaragoza capital la cifra de perros censados es de 70.000. Los dueños de estos animales deberán contratar el seguro de responsabilidad civil si todavía no lo tienen.