Juzgado el hombre que causó daños cerebrales a otro por un roce en un bar en Zaragoza

Ion Miholca, de 42 años, violento por naturaleza a tenor de las tres condenas por lesiones que arrastra, trató este miércoles de justificar el salvaje puñetazo que asestó a Luis, vecino de Zuera, que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino en la madrugada del 7 de noviembre de 2021. No se conocían de nada, pero coincidieron tomando copas, el acusado con su novia y la víctima con un nutrido grupo de amigos, en la sala Da Luxe, y tuvieron un "roce". Desde entonces padece daños cerebrales permanentes.

Ion Miholca no respondió ni a la fiscal ni a la abogada de la acusación, Carmen Cifuentes, pero sí a su letrado, Luis Martín Mas. El acusado se explayó en contar todo lo que bebió ese día, primero con una amiga y luego con su novia, y el gramo de cocaína que terminaron comprando para metérselo prácticamente él entero, según dijo al tribunal.

Tras insistir en que había bebido mucho, contó que tuvo un roce con Luis. "Había un grupo de gente que se estaba empujando todo el rato. Salimos a fumar varias veces y los tuvimos que esquivar". Decidimos marcharnos y al agacharme para acoger la chaqueta alguien me dio en la cara. Pensé que había sido mi novia, pero no fue ella. La gente de ese grupo se estaba cachondeando de mí".

Añadió que salió fuera y se lo dijo al portero, que lo sacó a la calle de malas maneras, según dijeron al tribunal ayer los amigos de la víctima. "Le señale al chico que me estaba mirando y luego, en la calle (en el pasaje del Ciclón), me siguió mirando y dijo ‘‘puto rumano’’. Me acerqué para preguntarle qué le pasaba conmigo. Entonces hizo intención de golpearme y yo le golpee primero", declaró. Luego, se marchó corriendo del lugar.

El golpe consistió en un fortísimo puñetazo que ha causado daños cerebrales de por vida a la víctima, aunque ayer dijo que su intención no era esa. Pero todos los testigos declararon que Ion Miholca se acercó con paso rápido a Luis y, por sorpresa y de manera inesperada, le soltó un puñetazo en la cara que le hizo caer al suelo, donde quedó inconsciente y sangrando.

"Yo estaba con gente en una planta y Luis con más amigos en otra. Yo no vi ningún problema en la discoteca. Pero sí que vi cuando se acercó un portero y lo sacó fuera de manera no apropiada", contó una conocida de la víctima. "En la calle me acerqué a él para preguntarle que había pasado y de repente vino un hombre le pegó un puñetazo muy fuerte en la cara y cayó al suelo. No había visto una cosa así jamás", declaró la joven.

Quien no pudo contar nada de lo sucedido fue el propio Luis, pues no recuerda nada, ni de antes ni de después de ese día. A pesar de las numerosas operaciones y tratamientos, no puede hacer nada si no es con ayuda. Antes era montañero, trabajaba en una farmacéutica, vivía solo y tenía un futuro. Ahora no puede ni ir a comprar. "¿Qué puede hacer solo?", le preguntó su abogada. "Estar en casa por las tardes y limpiar", respondió tras pensarlo un rato.

La Fiscalía pide para Miholca 10 años de cárcel y la acusación particular, a cargo de los letrados Enrique Trebolle y Carmen Cifuentes, 12 años.