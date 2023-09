Sorteando obstáculos en Montecanal: "Con la silla de ruedas no puedo ir por la acera"

Para una persona que utiliza silla de ruedas, andador, bastón o que, sencillamente, no puede moverse con agilidad, unas aceras llanas, lisas y amplias son una necesidad vital. Pese a que Zaragoza es una ciudad mayoritariamente llana, hay algunos barrios que cuentan con cuestas y otros elementos que pueden dificultar el poder recorrer sus calles con normalidad.

Como ocurre en los alrededores de la residencia y centro de día Madre M.ª Pilar Izquierdo de Montecanal. Los usuarios encuentran grandes limitaciones para dar un simple paseo. "Tenemos muchísimos problemas de movilidad", denuncia María Pilar Gimeno, cuya madre de 93 años, y residente en este centro, va en silla de ruedas.

La salida de la residencia da a la calle de Bellas Artes, por cuyas aceras "apenas caben dos personas". Pilar ya experimentaba dificultades cuando su madre caminaba por la zona agarrada a su brazo, debido al poco espacio que se ofrece a los viandantes a ambos lados de la carretera. “No puedes ir ayudando a una mujer que lleva bastón porque no caben dos”, señala. Ahora que su madre no puede moverse por su propio pie, se enfrenta a un problema más: en la acera a la que da la rampa de la residencia hay unas farolas situadas justo en el medio, que cortan el paso a cualquier silla de ruedas o carrito. “Yo con la silla no puedo ir por la acera”, insiste Gimeno.

Este es el espacio que ofrece la acera. Guillermo Mestre

Tienen que ir por la carretera

De los 50 residentes del centro Madre María Pilar Izquierdo, "casi todos” sufren problemas de movilidad. Además, según cuenta una de las trabajadoras, algunos tienen problemas respiratorios que les obligan a coger una silla de ruedas como prevención a la hora de salir a la calle. El tamaño de las aceras y las farolas que bloquean la vía les obligan a pasar por la carretera, con el peligro que conlleva.

“No es una calle muy transitada, pero los vehículos pasan”, comenta Gimeno. Aunque los conductores, según cuenta, suelen tener cuidado con las familias y son comprensivos con su situación, la mujer señala que esto supone un gran riesgo que puede llevar a accidentes.

Además, se encuentran con problemas a la hora de subir, ya que “no hay ningún bordillo adaptado”. Todos ellos presentan un escalón difícil de sortear para las sillas. Gimeno recuerda especialmente una ocasión en la que no lograba levantar la silla de su madre de vuelta a la acera: “Estuve a punto de llamar a la policía para presentar un atestado”. Sufre una hernia discal, lo que le impide hacer fuerza con la espalda y levantar la silla le es especialmente complicado. Cuenta que, habitualmente, prefiere "empujar la silla por la carretera hasta llegar a la avenida de la Ilustración, donde las aceras son más amplias y hay bordillos adaptados para personas con poca movilidad".

María Pilar Gimeno demuestra cómo baja la silla a la carretera. Guillermo Mestre

Gimeno puso una queja formal al Ayuntamiento recientemente y, desde la residencia, hicieron lo mismo hace aproximadamente un año. La trabajadora del centro comenta que resulta “sorprendente” que exista este problema en “un barrio tan nuevo como este” y que confían en que pueda solucionarse de alguna forma.

Desde el Consistorio, por su parte, explican que están redactando “un proyecto para ensanchar la calle de las Bellas Artes y otra calle lateral con el mismo problema”. Lo más complicado, cuentan, será la reubicación de las farolas, pues habrá que cambiar el sistema de cableado. Resaltan que la construcción de esa vía se llevó a cabo hace más de 30 años, cuando la movilidad reducida “no se tenía tan en cuenta”.