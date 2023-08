Natalia Chueca lanza la segunda edición del cheque familia dotada con un millón de euros

El Ayuntamiento de Zaragoza continuará con la iniciativa del cheque familia para favorecer la conciliación entre la vida personal y la laboral. La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de la segunda edición de esta iniciativa, que estará dotada con un millón de euros. Las ayudas se destinarán a aliviar los gastos de las escuelas infantiles privadas, ya que las 1.500 plazas de las que dispone el Consistorio no son suficientes para cubrir toda la demanda. De hecho, representaron el año pasado, según ha indicado la regidora, un 35% del total de niños de 0 a 3 años que se matricularon en algún centro de estas características.

Habrá novedades además en la edición de este año con el objetivo de tratar de llegar al mayor número posible de ciudadanos. Así, Chueca ha contado que se aumentarán las franjas de renta al mismo tiempo que se incrementa también la dotación máxima de las subvenciones, que alcanzará los 1.000 euros frente a los 700 de la anterior convocatoria. Irán dirigidas, concretamente, a los nacidos entre 2020 y 2022. Ya en la primera edición hubo que ampliar las franjas de edad ya en la primera edición ya que en un principio solo iba a ser para las familias con bebés de 0 a 1 año, pero las propias escuelas infantiles solicitaron su extensión ante la baja demanda en esa etapa.

"Desde el gobierno del PP tenemos el compromiso de ayudar a las familias para que sus hijos puedan acceder a los primeros espacios de socialización donde potenciar su desarrollo cognitivo y facilitar la conciliación", ha dicho Chueca durante el anuncio en una visita al centro Babie's, donde ha estado acompañada de la concejal de Educación, Sara Fernández, y la edil delegada, Paloma Espinosa. Ha remarcado además la alcaldesa que se trata esta de "la vuelta al cole más cara de la historia, en un contexto de ipc acumulado muy elevado y con hipotecas y alquileres disparados".

La cuantía de las ayudas será de 700 o 1000 euros, en función de la renta familiar, lo que representa más del 35% del coste medio de los centros infantiles de pago. En concreto, podrán optar las familias de dos personas cuyos ingresos no superen en ocho veces el valor del IPREM; familias de tres personas con ingresos no superiores a 8,5 veces el IPREM; familias de cuatro personas con ingresos no superiores a 9 veces el IPREM; familias de cinco que no superen en 9,5 veces el IPREM y las de seis miembros que no superen en diez veces este índice.

El año pasado se llegó a 400 familias y, con los nuevos criterios, Chueca espera que esta vez se puedan alcanzar los 1.000 o 1.400 beneficiarios. En cifras, en 2022 se escolarizaron 1.524 niños de 0 a 3 años en las escuelas infantiles del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento y en las aulas de 2 años de colegios públicos, mientras que en los centros privados y concertados fueron 4.923 menores.