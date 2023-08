El colegio Ana María Navales de Arcosur sigue en construcción a una semana de las clases: "No sabemos a dónde van a ir los niños"

A pesar de que el nuevo curso escolar comienza el próximo 7 de septiembre, en tan solo 8 días, el colegio Ana María Navales del barrio de Arcosur de Zaragoza está todavía en construcción. "Se nos dijo por activa y por pasiva que iba a estar el día 1, y el día 1 no va estar", denuncia María Pilar Fidalgo secretaria de la AMPA del centro. Esa fue la promesa que, afirman, se les hizo a las más de 300 familias del colegio en una reunión el pasado marzo con Felipe Faci de consejero. Desde el actual departamento de Educación, que encabeza Claudia Pérez Forniés, se insiste en que se están haciendo todos los esfuerzos, así como un seguimiento diario de las obras, y trasladan que su objetivo es iniciar el lunes en amueblamiento.

Sin embargo, Fidalgo asegura que "faltaría mucho para que los niños entraran con una seguridad notable" y que "no saben dónde van a ir". No hay un plan B. Según explica la secretaria de la AMPA, Faci negó la necesidad de tener una alternativa y afirmó que no habría problemas con la construcción del nuevo edificio.

Bajo ese criterio se retiraron las aulas prefabricadas en las que se había dado clase hasta el momento, una decisión que desde la consejería actual se piensa que fue "arriesgada", y afirman compartir la preocupación e inquietud de las familias. Los afectados creen que los barracones podrían haber servido como plan B. No consideran que el CPI Arcosur, donde se habían situado estas aulas temporales, sea una buena opción, ya que "está masificado". Harían falta tres aulas más para cada curso de 1º de infantil a 1º de primaria, con espacio suficiente para alrededor de 25 niños.

No saben cuándo podría comenzar a preparar el curso el equipo docente, que debería incorporarse mañana. Los directivos del centro, por su parte, empezaron a trabajar el pasado martes desde el centro cívico del Distrito Sur.

Un centro muy demandado

Fidalgo describe los cuatro años de vida del colegio como "una continua lucha". Pese a que los menores más mayores del centro ya van a empezar a cursar 1º de primaria, las obras finalizadas solo comprenderán el aulario de las clases de infantil y una serie de espacios multiusos (biblioteca, comedor, aula de psicomotricidad...). El edificio que corresponde a los tres primeros cursos de primaria continuará en construcción durante este año, y sus alumnos deberán emplear los espacios multiusos hasta su apertura. Por su parte, la fase 2, que comprende los otros tres cursos, todavía está pendiente de licitación, según afirman los padres y madres del colegio. "Ningún pequeño puede desarrollar la etapa en condiciones", lamenta Daniel, cuyos hijos están matriculados en el Ana María Navales.

Las familias cuentan que han tratado de dar una imagen de tranquilidad a los niños, pero que ellas no ven cercano el fin de las obras. "No lo vemos ni este viernes ni el jueves que viene", lamenta Nuria, una de las madres del centro. "Siempre han prometido y siempre ha ido todo con mucho retraso", insiste Daniel. Piden anticipación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza a este tipo de problemas.

María Pilar Fidalgo señala que han recibido muchas solicitudes de matriculación, "más que el Arcosur", resalta. Asegura que, desde la AMPA, no descartan la idea de manifestarse en el caso de que el colegio no sea completado a tiempo.