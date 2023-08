Noches tórridas en Zaragoza: los peores días de la semana para dormir, según la Aemet

Cuando llega el verano a Zaragoza, los ciudadanos se preparan para afrontar las olas de calor, pero esta semana del mes de agosto está batiendo récords de temperaturas y de días tórridos. En Aragón, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja por altas temperaturas hasta el viernes y el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido ampliar el Plan Municipal de Protección Civil por la ola de calor, más larga de este verano de 2023. La alerta se extenderá hasta la medianoche del sábado, aunque dependerá del pronóstico de los próximos días.

Estas son las temperaturas máximas y las mínimas que alcanzará Zaragoza durante este martes, miércoles, jueves y viernes, según la Aemet y que mantendrán en vela a muchos zaragozanos.

Temperaturas máximas y mínimas en Zaragoza este martes 22 de agosto

Este martes 22 de agosto las máximas en Zaragoza serán similares a las de este lunes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. El termómetro en la capital aragonesa alcanzará los 42 grados a las 17.00. El momento en el que es mejor quedarse en casa o estar a remojo. La noche será muy complicada ya que las mínimas no bajarán de 27 grados a primera hora de la mañana.

Temperaturas en Zaragoza para el miércoles 23 de agosto

La alerta por altas temperaturas en la capital seguirá sofocando a los vecinos de Zaragoza tanto de día como por la noche. Este miércoles la máxima temperatura prevista por la Aemet será de 41 grados aunque, puntualmente se podrán alcanzar los 42, entre las 17.00 y las 18.00. Las mínimas volverán a ser sofocantes durante las primeras horas de la noche y sobrepasarán los 27 grados, otra vez de madrugada.

Máxima y mínima en Zaragoza el jueves 23 de agosto

El jueves, las máximas previstas se mantienen e incluso subirán un grado (hasta 42 grados) a primeras horas de la tarde. Sin embargo, la madrugada del jueves al viernes parece que los termómetros bajarán tres grados y las mínimas serán de 25 grados.

Temperaturas máximas el viernes en Zaragoza

El viernes será el día de temperaturas más altas, según avanza la previsión de la Aemet. Las máximas superarán los 42 grados en Zaragoza, aunque por la noche, el cambio de tiempo parece que se va a notar algo más y las temperaturas bajarán de madrugada hasta los 22 grados poniendo fin a las noches tórridas en la capital.

Cambio de tiempo previsto para el fin de semana

Hacia el fin de semana, la Agencia prevé un cambio de tiempo y una bajada térmica que aliviará el calor sofocante. Aunque los modelos no están cerrados y no es posible avanzar con certeza lo que ocurrirá el sábado y el domino, los avances muestran que el sábado las máximas en Zaragoza no superarán los 38 grados y las mínimas, de madrugada serán inferiores a 20 lo que dará un respiro a la hora de dormir. El domingo, las temperaturas seguirán a la baja en la capital.