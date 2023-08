Cárcel para un maltratador que disparó al novio de su exmujer al salir en su defensa en Zaragoza

Marian V., de 51 años, se encuentra desde este viernes en prisión provisional como presunto autor de delitos de tentativa de asesinato, violencia de género, lesiones, detención ilegal y tenencia ilícita de armas. Ingresarlo en la cárcel es la única manera, por ahora, que el juez ha encontrado para proteger a la víctima, G. V., de 47 años, por el "riesgo extremo" que corre su vida si su expareja está en libertad, tal y como concluye la valoración policial en el sistema VioGén.

El agresor, con un antecedente por maltrato y una orden de alejamiento ya cumplida, está obsesionado con su exmujer hasta tal punto de que en las puertas de su casa ha escrito frases como "G. es única, Dios sabía esto, G. es mía". Marian V. no asume que ella lo haya dejado (están en trámites de divorcio) después treinta años de matrimonio y la considera como una posesión, tal y como hacen constar en su informe los policías encargados del caso.

La agresión se produjo a primera hora de la mañana del pasado 15 de agosto en la calle de Faustino Casamayor, en el barrio de Torrero-La Paz. Marian V., de nacionalidad rumana, acudió al domicilio de su exmujer armado con una pistola y se metió en el patio interior aguardando a que saliera.

Antes, había dejado aparcada su furgoneta muy cerca de la zona de acceso al inmueble, lo que indica que tenía intención de llevársela por la fuerza y huir del lugar de manera fácil, tal y como concluye la Policía.

Afortunadamente, las cosas no salieron como las tenía planeadas porque no contaba ni con la intervención de la actual pareja de G. V. ni de los vecinos, que alarmados por los gritos de la mujer llamaron al 091.

Descubierto por la actual pareja de la víctima

Según las declaraciones de los testigos y la investigación policial, cuando Marian V. aguardaba escondido fue visto por R. M. L., de 47 años, quien lo reconoció como el exmarido de su pareja. El novio estaba esperando en la calle en su vehículo a que la mujer, que había ido al garaje a por unas gafas de sol que guardaba en su propio turismo, volviera para irse juntos.

Alarmado, R. M. L. entró con el coche en el garaje para recoger a G. M. en previsión de que le ocurriera algo, momento en que la mujer, pensando que iba a buscarla, abrió el portón. El agresor aprovechó que la puerta de peatones quedó también abierta para acceder al aparcamiento.

Primero se encaró con R. M. L. y le dijo que G. V. era su mujer, que había ido a buscarla para llevársela. Acto seguido, corrió hacia ella, le dio una patada a la altura del estómago seguida de una lluvia de golpes mientras le decía: "¿Por qué me has dejado? Vamos a casa, te voy a llevar a casa, o te mato y me mato yo también".

Entonces llegó R. M. L. con su furgoneta y, al bajarse, Marian V. sacó una pistola de una bandolera y lo amenazó para que se fuera. Como no le hizo caso e insistió en defender a la mujer, apuntó y esta vez disparó. La detonación sonó tan fuerte que se oyó hasta en la calle. R. M. L., pensando que estaba herido, se alejó, pero, tras comprobar que no le había alcanzado la bala, regresó para ayudarla, sin éxito.

Al ver que dejaba de golpear a G. V. decidió pedir ayuda, instantes que aprovechó el agresor para sacar a la mujer a rastras a la calle. Por el camino hacia la furgoneta, la fue apuntando en la cabeza con el arma.

La escena fue presenciada por varios vecinos que llamaron a la Policía. El agresor, increpado por algunos de ellos, decidió soltar a la víctima en la calle Pablo Parellada y huir del lugar. R. M. L. lo intentó retener antes de que los agentes llegaran, pero no pudo.

No obstante, con los datos facilitados por las víctimas fue arrestado después. Los agentes encontraron en su furgoneta un bote con 15 cartuchos idénticos al percutido en el garaje. A la Policía le dijo que había tenido un "problema" con su mujer, que se había "pasado con ella" y había tirado la pistola al canal.

Ayer, el titular del Juzgado número 3 de Violencia sobre la Mujer, decretó prisión, como pidió la abogada de la víctima, Carmen Sánchez y el letrado Luis Ángel Marcén.