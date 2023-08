Detenido en Zaragoza: "Y ahora sí que voy a robar en el AVE para que rabiéis"

La Guardia Civil ha detenido a Ángel S. C., de 27 años, por haber participado, presuntamente, en compañía de al menos otra persona en el robo de 200 metros de cable de la vía de Alta Velocidad a la altura de la localidad zaragozana de Plasencia de Jalón.

El robo se cometió entre el 14 y 15 de agosto y, además del daño material en sí, puso en riesgo la seguridad de cuatro trenes por pérdida de datos en las señales del cambiador de Plasencia y les causó retrasos. Según denunció el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ante la Guardia Civil de La Almunia, la intrusión de personas en la vía pone en riesgo la circulación y puede causar un descarrilamiento o un accidente grave.

Como consta en las diligencias, en la medianoche del 15 dos agentes del puesto de Morata de Jalón acudieron al punto kilométrico 274 de la vía del AVE Madrid-Barcelona. Allí los esperaban vigilantes de seguridad privada de Adif que habían sorprendido a los autores de un robo de cableado. De hecho, habían localizado una furgoneta junto a la valla que impide el paso a la vía cargada con cable y, en el suelo, había otros tres rollos de este metal.

Los vigilantes peinaron la zona en busca de los ladrones, pero solo pudieron oír ruidos provocados por al menos dos personas que denotaban que estaban huyendo del lugar. Los guardias civiles revisaron la furgoneta y comprobaron que no estaba la llave ni la documentación, aunque no se apreciaba ningún signo de forzamiento. Luego vieron que el vehículo –una Seat modelo Inca matrícula de Huesca, de la que tomaron las huellas dactilares– no había sido denunciado por hurto.

Sin embargo, 12 horas después, Ángel S. C. se presentó en el cuartel de Tauste para denunciar la sustracción de su automóvil, una Seat Inca. Instantes después era detenido como principal sospechoso del robo de cable. También comprobaron que diez minutos después de que los vigilantes hallaran el furgón, el joven había llamado al puesto de la Guardia Civil de Ejea para comunicar la sustracción del vehículo.

Los agentes recogen en el atestado que el pasado 18 de mayo el detenido manifestó a los guardias de Tauste literalmente: “Y ahora sí que voy a robar en el AVE para que rabiéis”. El arrestado pasó a disposición judicial este jueves y, asistido por los abogados Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén, quedó en libertad provisional.