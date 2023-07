Valtorres denuncia que la carretera a Terrer es una yincana de baches y un peligro

Casi la mitad de los cuatro kilómetros de carretera que separan las localidades de Valtorres y Terrer, en la comarca de la Comunidad de Calatayud son una especie de yincana para evitar caer en uno de los muchos socavones que hay en el firme y que se cuentan por decenas. Ante esta situación, que viene repitiéndose en el tiempo, el Ayuntamiento de Valtorres ha remitido un escrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para denunciarlo. La única medida tomada hasta el momento ha sido la colocación de dos señales de prevención para que la velocidad sea de 60 kilómetros por hora como máximo.

"Es un peligro. En mayo, una persona que no conocía la carretera se salió con el coche cuando vino a ver la Ronda de Boltaña al salir del túnel. Y a principios de julio una chica del pueblo, que viajaba con su pareja y dos niños, por la noche, intentaron evitar un bache y también se salieron", argumenta la alcaldesa, Noelia Sánchez. Los accidentes se saldaron sin daños personales, pero sí materiales.

Desde el arcén, la regidora va señalando la infinidad de baches que se van concatenando, algunos con huecos superiores a los 30 centímetros y en zonas complicadas. En la entrada al túnel que pasa por debajo de la autovía A2, el asfalto se ha desprendido en la intersección con la pista que se usa dentro del llamado Camino del Cid. "Hay unos agujeros exagerados", describe Sánchez y recuerda que "las lluvias han hecho que empeoren y, además, algunas veces han parcheado, pero hace mucho que no lo hacen".

A esto se une que la señalización horizontal brilla por su ausencia: "La línea blanca, que ayuda a que no te salgas, en muchos tramos es que directamente no está". Por todo ello, desde el Consistorio, a finales de diciembre ya remitieron un escrito, registrado en la Demarcación de Carreteras de Aragón, para solicitar al Ministerio de Transportes que intervenga. "Hay varios socavones que han convertido está vía en un peligro para todas las personas que por aquí transitan", apuntan en el documento.

"También mandamos una carta para que nos dijeran si son los titulares, si tienen previsto intervenir y cuándo, pero no hemos tenido respuesta por escrito", cuenta Sánchez. Sí que recibieron una llamada "hace dos semanas". "Nos dijeron que la tenían en cuenta para asfaltar, pero no nos dijeron cuándo. Además, para nosotros con una llamada no nos sirve para justificarlo. Es muy ambiguo y necesitamos una certeza por escrito", valora.

Una vía muy transitada

Mientras, los usuarios de la vía tienen que lidiar con los desperfectos. "Mucha gente la utiliza para bajar a Calatayud, algunos por trabajo más de dos veces al día. Es nuestro acceso a la vega de Terrer, por lo que la usan los tractores. Vienen camiones para recoger cereal… Es paso para ir a La Vilueña y a Munébrega y hay quien la usa para ir a Nuévalos y al Monasterio de Piedra. Lleva mucho tute", enumera la regidora.