Tormenta en Terrer (Zaragoza): "En 15 minutos ha venido agua con viento, solo agua y al final granizo seco"

Concentrada en el tiempo y en el espacio. Así ha sido la intensa tormenta que ha descargado en la tarde de este lunes con gran fuerza en el paraje de 'El paguillo', una zona a caballo entre los términos municipales de Terrer y de Calatayud donde el agua y el granizo han arrasado con sembrados de trigo, cebada y maíz, zonas de huerta y algunos frutales. "Ha sido muy concentrado, en unos dos kilómetros cuadrados. Queda granizo en las mallas hasta cinco horas después", comenta Miguel Minguijón, uno de los afectados.

"En la zona no hay pluviómetros, pero pueden haber sido unos 30 litros, porque han rebosado canales y hay fincas encharcadas, además de hielo mucho rato después", insistía. Como balance, estima Minguijón, "el trigo y la cebada están perdidos, el maíz puede retoñar y los frutales parece que la malla los ha protegido". El pedrisco era de un diámetro no muy grande, pero la cantidad ha hecho que se tiñera de blanco huertos y zonas de césped, como en la finca donde estaba la madre de Paula Orera.

La granizada ha sido de pequeño calibre pero en gran cantidad. Paula Orera

Orera, reproduciendo el relato de su madre, asegura que ha sido "increíble". "Primero era agua con viento, luego solo agua y ya, al final, el granizo seco sin agua. Tenemos huerto y árboles y están destrozados, goteras por casa y los trasteros inundados", detalla horas después de la tromba.

Según detallaba el alcalde de Terrer, Tomás Escolano, la zona, situada detrás de la antigua azucarera, se ha visto "arrasada". "Ha sido en una zona muy pequeña, en muy poco espacio, porque a mi que estoy en el centro del pueblo me han preguntado y he dicho que no había granizado porque aquí solo ha sido agua, y no tanta", comentaba.

Y no ha sido el único, porque en los registros de la Agencia Estatal de Meteorología atestiguan que en Calatayud, colindante con la zona afectada, a penas han caído tres litros en toda la jornada.

La tarde ha dejado varias precipitaciones, todas ellas irregulares, atendiendo a datos como los del Sistema Automático de Información de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que cuatro litros en Ateca, tres en Bijuesca y hasta 20 litros en Villarroya de la Sierra.