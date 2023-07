El incendio de Ateca cumple un año entre el repicar de las campanas de 41 parroquias

En plena ola de calor, con 37 grados en la calle y con la alerta roja activada, como si fuera un reflejó de lo que pasó hace un año, las campanas de 41 parroquias de la Comunidad de Calatayud han repicado a las doce del mediodía de este martes para que el incendio que se desencadenó el 18 de julio de 2022 y sus consecuencias en 11 municipios no caigan en el olvido. Se trata de una acción más de las planteadas a lo largo de estos 12 meses desde la Plataforma Incendio de la comarca bilbilitana, surgida en el seno de la Coordinadora 87 razones y más.

En el caso de Moros, más de 50 personas se han sumado a los 10 minutos de toque desde el campanario de la iglesia de Santa Eulalia de Mérida. Han sido niños, jóvenes y personas mayores, algunas cogidas de las manos en algunos instantes. "Revivirlo es peor, porque el año pasado notaba a la gente que llevaba mejor hablar del tema y, aunque hay que recordar, porque queda mucho por hacer, como las ayudas de reforestación o de zona catastrófica, está más sensible", valoraba Gemma Casado, de la Asociación La Noguera.

Junto a ella, Andrea Alejandre puntualizaba que en Moros "el día clave fue el 19: por la mañana todavía lo veíamos lejos, pero al mediodía ya había rodeado el pueblo. Fue cuando tuvimos que desalojar". Por ello realizarán mañana un pequeño acto, para leer un manifiesto y descubrir una placa de homenaje al trabajo y unión de esos días. También valoraba que quedan sentimientos como "angustia, impotencia y rabia, por saber que fue provocado por una empresa". A esas sensaciones se une la decepción.

"Los políticos decían una cosa y vinieron muchos esos días, pero luego… Nadie ha vuelto y lo que han dado no es suficiente", resume José Antonio, agricultor de Moros que perdió cerca de siete hectáreas de manzanos, perales y ciruelos. En este sentido, recuerda un dato importante: "Tengo 55 años y es una edad jodida, porque tendré que replantar cerca de 15.000 plantas y esperar cinco años hasta que estén en producción. Y las ayudas directas no nos dan ni para cubrir el gasto de la propia planta".

En su caso, se muestra pesimista porque "ha sido una ruina" y reconoce que "hemos estado un año denunciando cómo estamos, pero nos han hecho poco caso". "El incendio dejó muy dañadas a las personas en lo económico y sentimental. En el terreno, las lluvias torrenciales unidas a la falta de vegetación han dañado acequias de riego, caminos… Y luego han venido heladas, pedrisco…", enumeraba el alcalde, Manuel Morte.

Entre los mayores, Concha Sánchez recordaba esos días con "mucha pena" porque "no pensaba que se fuera a quemar tanto". También veterana, Ángela Ágreda recordaba que "las casas tenían fuego por delante y por detrás" y María Bueno, de 90 años, apuntaba que "es un milagro que no pasara nada a las personas y las casas". Hoy, con 11 años, Yaiza López y Cristian Alejandre, recuerdan que pasaron "mucho miedo" y que lloraron: "Pensaba que se quemaba todo", asegura él. "Cuando volví, todo olía a quemado y estaba negro", incidía ella.

Una acción para visibilizar

Juan Manuel Melendo, párroco de Ateca, Carenas y Castejón, dejó caer la idea de esta acción reivindicativa para dejar claras tres ideas: "Agradecimiento, responsabilidad y solidaridad". "No hay que olvidar lo que pasó y a los afectados, hay que intentar ayudarles y hacer que no se repita", insiste. Ese guante lo recogieron desde la Plataforma: "El sentimiento es agridulce, porque el año ha pasado muy deprisa. Se han hecho cosas, pero se podrían haber hecho más. Y no solo desde la administración", matizaba Milagros Blas, integrante de la entidad.

Desde su punto de vista, esta acción tiene que servir para "crear conciencia" y de que es una carrera de fondo: "Necesitamos el apoyo de todos. Esto no se puede olvidar". Así, subraya que "la vía penal puede extenderse durante años y después habrá que ir por la contenciosa". "Ya se ha presentado un escrito ante la DGA para reclamar la responsabilidad patrimonial, aunque sabemos que hasta que no acabe la vía penal no se podrá hacer nada", explica.

Asimismo, recuerda las quejas porque el decreto de ayudas es "insuficiente" y también por "dejar fuera a sectores importantes como "el avícola, el vacuno, el porcino, las naves, almacenes con cámaras frigoríficas y las plantaciones forestales privadas".