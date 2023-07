Lo que no se puede hacer y lo que hay que evitar con alerta roja por incendios en Aragón

Este martes, en el que se prevén temperaturas de hasta 44 grados en Aragón, el mapa de la Comunidad se tiñe por primer día también de rojo para alertar de la alta probabilidad de incendios en entornos forestales por las elevadas temperaturas, principalmente en el sistema ibérico zaragozano y turolense.

Y con este nivel de alerta, como ha recordado el director general del Medio Natural y Gestión Forestal, Jorge Crespo, hay que tener en cuenta aquello que no se puede hacer y lo que conveniente evitar.

No se puede encender fuego en espacios abiertos, en los que se suspende temporalmente cualquier autorización con la que se disponga. Y tampoco puede hacerse en zonas recreativas y de acampada, aun cuando estas estén habilitada para ello y dispongan de zonas para barbacoa. Se prohíbe además el uso de material pirotécnico en entornos forestales y se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

Los agricultores también ven limitadas sus labores. Se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que puedan producir deflagración, chispas o descargas eléctricas en áreas situadas a 400 metros del monte. No hay que olvidar que el devastador incendio que se desató hace justo un año en Ateca se produjo precisamente por una chispa provocada por las labores de repoblación que realiza la empresa de Land Life en un día en que también se había decretado la alerta roja por incendios.

Hay excepciones para los trabajos agrarios. Se podrán utilizar ahumadores en la apicultura, pero no en la franja horaria entre las 12.00 y las 18.00, pero para ello, los ganaderos tendrán que garantizar el uso de recipientes estancos, que el lugar en el que están las colmenas esté perfectamente desbrozado, así como disponer de equipo de extinción del fuego.

Las labores de cosecha y empacado puede realizar con normalidad, pero si las máquinas se encuentran a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada o arbustiva mayor de 100 hectáreas, dichos trabajos se suspenderán entre las 14.00 y las 18.00 y se adoptarán las medidas de precaución que se estimen necesarias. En cualquier caso, todas ellas, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad máxima de 1.000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modos que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

Esta prohibida también la utilización de maquinaria agrícola para siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos, como la poda.

Así lo ha recordado este martes, el director general del Medio Natural y Gestión Forestal, Jorge Crespo que ha solicitado que hoy, primer día en el que se decreta la alerta roja por incendios forestales en Aragón, “se pospongan, siempre que sea posible, cualquier actividad que pueda conllevar riesgo de incendios en entornos forestales”.

Crespo ha señalado que desde este año, Aragón cuenta con un nivel más de alarma, el rojo plus, que se produce cuando el riesgo de incendios forestales es extremo. En caso de producirse, aunque las previsiones para los próximos días no lo hacen probable, se aplicarían las mismas prohibiciones y suspensiones que con el nivel rojo, pero sin las excepciones antes mencionadas. Además se suspenderían las pruebas deportivas, los espectáculos pirotécnicos y otro eventos que puedan favorecer el fuego, salvo que, ha destacado Crespo, “dispongan de un plan específico de prevención aprobado por el departamento competente en protección civil”. De hecho, Crespo ha reconocido que la celebración de la Baja Aragón podría peligrar si se alcanza el nivel de alerta rojo plus, aunque ha asegurado que las predicciones meteorológicas no apunta a esa necesidad.